Délais de paiement: Thales assure avoir amélioré ses processus

Le géant de la défense et des technologies Thales , frappé par une lourde amende pour délais de paiement trop longs, a assuré vendredi avoir amélioré ses processus de comptabilité et accorder "une grande importance" à cette problématique.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé jeudi avoir prononcé environ 47 millions d'euros d'amendes au premier semestre contre des entreprises n'ayant pas respecté les délais de paiement à leurs fournisseurs, dont la plus importante, 1,95 million d'euros, contre une filiale de Thales.

La société française "confirme que son entité Thales AVS France (avionique) a fait face à des délais involontaires de paiement de certains fournisseurs en France sur l'année 2021, dans un contexte particulièrement difficile généré par la crise Covid", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Cette crise exceptionnelle, et la baisse drastique et immédiate d'activité qui s'en est suivie" ont "obligé l'entité Thales AVS France à recourir au chômage partiel et à restructurer ses effectifs, affectant certains processus internes de la société", selon la même source.

Depuis, Thales AVS France a pris "toutes les mesures nécessaires pour améliorer ses processus de comptabilité fournisseurs en renforçant l'expertise métier et en adaptant les effectifs à ses besoins", a fait valoir l'entreprise.

De même source, "Thales accorde une grande importance au respect des délais de paiement de ses fournisseurs, nécessaire à l'établissement de relations durables avec ceux-ci".

L’Observatoire des délais de paiement a constaté une détérioration en 2024 dans le privé: au quatrième trimestre 2024, les entreprises françaises réglaient leurs fournisseurs avec un retard moyen de 13,6 jours, contre 12,6 jours un an plus tôt. La moyenne européenne est de 13,4 jours.

Une facture doit normalement être payée dans les soixante jours après sa date d'émission.

Les retards de paiement, "en particulier de la part des grandes entreprises, pèsent directement sur la trésorerie des PME, fragilisant leur compétitivité et leur rentabilité", avait remarqué jeudi la DGCCRF.