L'Europe, hormis Paris, finit dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire.

À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une perte de 0,27% à 7.698,92 points, se démarquant des principales places européennes. Le Footsie britannique a avancé de 0,42% et le Dax allemand a progressé de 0,81%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,41%, le FTSEurofirst 300 0,63% et le Stoxx 600 0,61%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,48%, le Standard & Poor's 500 de 0,39% et le Nasdaq de 0,33%, malgré la chute de plus de 8% du spécialiste du "cloud" Salesforce, consécutive à l'annonce de ses prévisions.

L'étroitesse des gains aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis témoigne d'une certaine prudence à la veille de la publication du rapport crucial sur l'emploi américain qui pourrait influer sur la trajectoire des taux lors de la réunion des 16 et 17 septembre de la Réserve fédérale américaine (Fed).

En attendant ce rapport, les inscriptions hebdomadaires et l'enquête du cabinet ADP, deux statistiques publiées ce jeudi, sont venues confirmer la tendance observée dans le rapport Jolts sorti mercredi : à savoir que le marché du travail aux Etats-Unis ralentit.

"Nous avons un indicateur ADP faible, mais pas suffisamment pour indiquer un ralentissement important ou un changement dans la tendance quant à l'assouplissement de la Fed", commente Eric Teal, directeur des investissements chez Comerica Wealth Management, soulignant que le marché attend désormais les données de vendredi.

Outre la statistique sur le marché du travail américain, les investisseurs continuent de surveiller le compartiment obligataire dans un contexte d'inquiétude sur le niveau d'endettement des Etats. Jeudi, la pentification de la courbe des taux s'est de nouveau atténuée, offrant un peu de soutien aux actions.

VALEURS EN EUROPE

Sanofi a chuté de 8,31% après les résultats décevants d'une étude sur l'amlitelimab, un traitement expérimental destiné aux patients atteints de dermatite atopique.

BioMérieux a cédé 1,86% après avoir ajusté sa fourchette de prévisions de ventes pour cette année 2025 dans un contexte de recul du marché chinois.

Jet2 a dégringolé de 12,52%, la compagnie aérienne britannique à bas coût ayant dit prévoir un bénéfice d'exploitation annuel dans le bas de la fourchette de ses prévisions, entraînant dans sa chute TUI (-1,21%) et Easyjet (-4,21%) qui ont fini dans le rouge.

Volvo Cars a reculé de 3,31% après une baisse de 9% de ses ventes en août sur un an.

Mediobanca a reflué de 1,88% alors que la banque a renouvelé jeudi, à l'issue d'un conseil d'administration, son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi (-2,29%) malgré sa récente proposition améliorée.

CVC Capital a plongé de 6,32%, le fonds de capital-investissement ayant publié des résultats jugés décevants au titre du premier semestre.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité dans le secteur des services aux Etats-Unis s'est légèrement accélérée en août, au-dessus des attentes, avec une importante hausse des nouvelles commandes et un léger ralentissement des prix acquittés, montre l'indice ISM.

Les ventes au détail en zone euro ont baissé de 0,5% en juillet en rythme mensuel, contre une hausse de 0,60% (chiffre révisé) en juin.

CHANGES

Le dollar s'affermit jeudi, de 0,20% face à un panier de devises internationales après un début de semaine volatile.

L'euro cède 0,13%, à 1,646 dollar, alors qu'une enquête de Reuters auprès d'économistes montre que la Banque centrale européenne (BCE) en a fini avec son cycle d'assouplissement monétaire actuel.

La livre sterling s'échange à 1,3437 dollar (-0,05%), continuant de souffrir des inquiétudes sur le budget, qui sera présenté le 26 novembre.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro et aux Etats-Unis ont continué de reculer jeudi sur toutes les maturités avec notamment un Bund allemand à dix ans en repli de 1,8 point de base (pb), à 2,72%, et un 30 ans en baisse de 2,2 pb, à 3,34%, à la clôture.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 4,18%, en baisse de 2,5 pb, et celui à 30 ans, décline de 1,1 pb, à 4,87%, alors que les traders évaluent désormais à 97% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed ce mois-ci.

Le "spread", c'est-à-dire l'écart de rendement, entre le Bund et l'OAT française à dix ans, a reflué jeudi à 77 pb malgré le probable renversement du gouvernement de François Bayrou le 8 septembre.

PÉTROLE

La perspective d'une nouvelle augmentation des objectifs de production de l'Opep+ dimanche pèse sur les cours du pétrole: le Brent reflue de 0,89% à 67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,80% à 63,46 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)