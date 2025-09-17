L'Europe finit pratiquement stable avant les annonces de la Fed

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes ont terminé pratiquement inchangées mercredi tandis que Wall Street était sur de faibles variations à mi-séance en attendant les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans la soirée.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,40% à 7.786,98 points, pénalisé notamment par BNP Paribas (-2,01%) et Crédit Agricole SA (-1,09%), sur des prises de bénéfice.

Le Footsie britannique a avancé de 0,14% et le Dax allemand a progressé de 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,09%, le FTSEurofirst 300 0,06% et le Stoxx 600 0,05%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,68%, tandis que le Standard & Poor's 500 perd 0,13% et le Nasdaq 0,54%.

La tendance positive en Europe a été soutenue principalement par le compartiment des nouvelles technologies (+1,49%), tandis que les banques (-0,43%) ont pesé.

Les actions européennes évoluent dans une fourchette étroite depuis le début du mois, en raison des tensions politiques en France et de l'incertitude quant à l'impact des droits de douane américains sur les bénéfices des entreprises.

Les banquiers centraux ont dominé l'attention sur les marchés avec la Banque du Canada (BoC) qui a décidé de baisser son principal taux directeur à 2,5%, le niveau le plus bas depuis trois ans et la première réduction en six mois. La Fed devrait suivre dans la soirée avec un premier assouplissement de ses taux largement anticipé par les investisseurs depuis la dernière baisse de décembre 2024.

La principale inconnue porte sur la trajectoire future des taux de la Fed, les prévisions économiques de la banque centrale et les propos de son président Jerome Powell dans un contexte de forte pression de la Maison blanche pour une baisse rapide des coûts d'emprunt.

"Il y aura entre deux et trois (baisses de taux) cette année", a déclaré Roland Kaloyan, responsable de la stratégie actions européennes chez Société Générale.

Après la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque de Norvège doivent rendre jeudi leurs décisions respectives, tandis que celle de la Banque du Japon (BoJ) est attendue vendredi.

VALEURS EN EUROPE

STMicroelectronics a pris 1,13% après l'annonce d'un investissement dans son usine de Tours (Indre-et-Loire) pour développer une ligne de production pilote pour une technologie avancée de fabrication de semi-conducteurs.

Eutelsat a cédé 3,27%, signant l'un des plus importants replis sur le SBF 120, après l'abaissement de la recommandation d'AlphaValue sur la valeur.

Puma s'est envolé de 16,78% alors que deux investisseurs se préparent à faire une offre publique d'achat sur le fabricant allemand de vêtements de sport, selon une information du Manager Magazin.

ProSiebenSat.1 s'est replié de 2,44% après l'abaissement de ses prévisions 2025.

SAP a pris 3,20%. Jefferies a déclaré qu'une discussion informelle avec le directeur financier du groupe allemand laisse entrevoir une résilience de l'activité cloud et des perspectives de flux de trésorerie disponibles.

Prosus a avancé de 3,06%, touchant un record à Amsterdam, à la suite du rallye des valeurs technologiques à Hong Kong, notamment de Tencent, dont le groupe néerlandais détient une importante participation.

Novo Nordisk a gagné 2,90% à la faveur du relèvement de la recommandation de Berenberg de "conserver" à "acheter".

Centrica a bondi de 3,58%, Morgan Stanley ayant placé le groupe énergétique britannique dans sa liste prioritaire.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation en zone euro est restée stable en août, à 2,0% en rythme annuel, conformément à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce encore les arguments en faveur d'un statu quo sur les taux directeurs, montrent les chiffres définitifs publiés par Eurostat.

Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en août, selon les données de l'Office national de la statistique (ONS).

CHANGES

Le dollar monte de 0,10% face à un panier de devises de référence avant les annonces de la Fed.

L'euro recule de 0,16%, à 1,1847 dollar, mais la monnaie américaine reste à un creux de quatre ans face à la devise européenne.

La livre sterling s'échange à 1,3657 dollar (+0,09%) à la veille de la décision de la Banque d'Angleterre.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend un point de base, à 4,0355%, faisant quasiment du surplace avant la Fed.

Celui du Bund allemand de même échéance a cédé en clôture 1,7 point de base, à 2,677%.

Son équivalent français a fini stable, à 3,4869%, alors que les dirigeants du Parti socialiste (PS) ont dit mercredi être restés "sur leur faim" après avoir été reçus à Matignon par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu dans le cadre de ses consultations sur le budget de la France pour 2026.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans reste au-dessus des 81 points de base.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli après avoir pris plus de 1% mardi, les investisseurs évaluant les risques liés à l'approvisionnement russe suite aux attaques de drones ukrainiens sur les infrastructures énergétiques du pays.

Le Brent reflue de 0,70% à 68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,73% à 64,08 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou)