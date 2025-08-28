Municipales à Paris: LR investit Dati, qui se retire de la législative partielle au profit de Barnier

Combinaison d'images créée le 18 juillet 2025 de Rachida Dati, à Paris le 25 novembre 2019 et de Michel Barnier, à Paris le 11 mai 2021 ( AFP / JOEL SAGET )

Les Républicains (LR) ont annoncé jeudi accorder l'investiture à Rachida Dati pour les élections municipales à Paris, la ministre de la Culture retirant sa candidature dissidente pour la législative partielle dans la 2e circonscription de la capitale où le parti avait investi Michel Barnier.

"A l'unanimité, les Républicains ont investi Rachida Dati pour les municipales à Paris" de mars 2026 et "Rachida Dati apportera son soutien à Michel Barnier pour l'élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris" prévue les 21 et 28 septembre, écrit le parti dans un communiqué.

Le sénateur Francis Szpiner, qui briguait également l'investiture pour les municipales, a retiré sa candidature, a indiqué la porte-parole de LR, Agnès Evren, également présidente de la fédération LR de Paris.

"La raison l'a emporté" pour "un accord gagnant-gagnant", a-t-elle estimé auprès de l'AFP.

"Rachida Dati est désormais la candidate officiellement investie par Les Républicains à la mairie de Paris. Les efforts de l’ensemble du mouvement seront orientés pour faire gagner la liste de Rachida Dati et battre la gauche parisienne. Cette liste conduite par Rachida Dati comportera une majorité de candidats issus de LR en position éligible et les responsables, élus et militants LR qui s’engageront publiquement à ses côtés seront associés à la campagne et à l’action municipale", écrit encore le parti.

"Michel Barnier, qui ne s’engagera pas dans l’élection municipale de 2026, soutiendra Rachida Dati dans cette campagne. Rachida Dati apportera son soutien à Michel Barnier pour l’élection législative partielle dans la 2ème circonscription de Paris", conclut LR.

Dans la foulée, Michel Barnier a annoncé que sa suppléante serait Florence Berthout, maire (Horizons) du 5e arrondissement, particulièrement crucial dans cette élection.

L'ancien et éphémère Premier ministre affrontera notamment, côté gauche, la candidate Frédérique Bredin, investie par le PS et soutenue par les Ecologistes.

Le parti de droite, revigoré par sa participation au gouvernement et l'élection à sa tête de Bruno Retailleau, évite ainsi un duel fratricide dans la circonscription parisienne de la rive gauche recouvrant le 5e, une partie du 6e et une partie du 7e arrondissement, donc Rachida Dati est maire.

Après l'invalidation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Jean Laussucq, ancien collaborateur de Mme Dati qui siégeait au sein du groupe Renaissance, le parti avait investi Michel Barnier, et la ministre de la Culture avait annoncé être également candidate, ce qu'elle avait réitéré dans La Tribune Dimanche.

Exclue des Républicains en 2024 après avoir été recrutée en janvier 2024 par la macronie pour entrer dans le gouvernement de Gabriel Attal, Rachida Dati a repris sa carte chez LR.

A ce calendrier électoral, Mme Dati, 59 ans, doit faire correspondre son agenda judiciaire: elle a été renvoyée le 22 juillet en procès pour corruption et trafic d'influence, soupçonnée d'avoir perçu 900.000 euros entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil avec une filiale de l'alliance Renault-Nissan mais sans avoir réellement travaillé, alors qu'elle était avocate et députée européenne. Elle a fait appel de la décision.

La date précise du procès devrait être fixée lors d'une première audience prévue le 29 septembre.