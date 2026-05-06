par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse mercredi, portées par l'espoir d'un possible accord de paix entre ‌les Etats-Unis et l'Iran, ce qui a fait reculer les cours pétroliers sous la barre symbolique des 100 dollars, une première depuis le 22 avril.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 2,94% à 8.299,42 points. Le ​Footsie britannique a avancé de 2,15% et le Dax allemand a progressé de 2,24%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 2,68%, le FTSEurofirst 300 2,36% et le Stoxx 600 2,22%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 1,09%, le Standard & Poor's 500 de 1,12% et le Nasdaq de 1,48%, les indices américains étant portés notamment par le secteur des semi-conducteurs qui progresse de 3,27%.

Les craintes géopolitiques depuis le déclenchement de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran le 28 février ​se sont nettement apaisées ce mercredi après qu'une source pakistanaise, confirmant une information d'Axios, a rapporté que Washington et Téhéran se rapprochaient d'un accord sur un mémorandum d'une page permettant de mettre fin à leur conflit.

L'Iran a dit étudier une nouvelle proposition des Etats-Unis, tandis que Washington de son côté attend des réponses ​de la part de Téhéran sous 48 heures sur plusieurs points clés de ce projet d'accord, selon Axios.

En attendant, l'heure ⁠est à l'embellie, avec une nette détente des rendements obligataires souverains, une dépréciation du dollar, un reflux des indices de la volatilité et une baisse en séance de plus de 10% des cours du pétrole, ce ‌qui a porté les marchés actions.

Les compartiments particulièrement exposés aux risques au Moyen-Orient ou à une dégradation de la conjoncture comme les banques, les ressources de base, l'automobile, le transport et les loisirs ont logiquement été recherchés, tandis que les valeurs de l'énergie ont reculé.

"L'explication ici, c'est que les progrès observés vers une résolution au Moyen-Orient suscitent évidemment l'enthousiasme de tous", a souligné Thomas ​Urano, codirecteur des investissements chez Sage Advisory.

"Nous avons connu une première vague de bombardements, et le ‌rythme a nettement ralenti. Nous sommes maintenant dans une zone de cessez-le-feu (...). Il est dans l'intérêt des deux parties et du reste du monde de laisser la ⁠situation se calmer", a-t-il ajouté.

Les solides résultats dans l'ensemble des entreprises en Europe et aux Etats-Unis ont également soutenu les marchés, notamment dans l'intelligence artificielle (IA), qui continue de susciter de grands espoirs après les prévisions d'AMD, dont l'action grimpait à Wall Street de 16,53%.

VALEURS EN EUROPE

Les groupes énergétiques en Europe ont chuté avec notamment TotalEnergies qui a abandonné 3,21%, Eni 4,15%, Repsol 4,45%, BP 3,72% et Shell 3,04%.

AXA a gagné 3,74% après avoir fait état d'une hausse de 6% à périmètre ⁠comparable de ses primes brutes émises et autres revenus ‌au premier trimestre.

Scor a bondi de 6,47% à la faveur d'un résultat net en hausse de 12,8% sur un an au titre du premier trimestre, ce qui est meilleur que prévu.

Novo Nordisk ⁠a pris 2,48%, le fabricant du médicament amaigrissant Wegovy ayant publié un résultat d'exploitation ajusté pour le premier trimestre supérieur aux prévisions.

Lufthansa a grimpé de 6,34% après ses résultats et avec le reflux des cours pétroliers. Son concurrent Air France-KLM ‌a décollé de 9,55%.

Continental a progressé de 8,95% après avoir dépassé les attentes au premier trimestre grâce à la réduction de ses coûts.

BMW est monté de 5,41%, le bénéfice avant impôts du constructeur automobile s'étant ⁠élevé à 2,3 milliards d'euros au premier trimestre, contre 2,2 milliards d'euros prévus.

Diageo a avancé de 6,34% après avoir fait état d'une hausse surprise de son chiffre ⁠d'affaires trimestriel.

Leonardo s'est adjugé 5,03% à la faveur d'un bénéfice ‌en hausse de 33% au premier trimestre et d'une augmentation de 30,7% des nouvelles commandes.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est tombé à un creux de deux semaines avec l'espoir d'un déblocage de la navigation dans le détroit d'Ormuz après des informations faisant ​état d'un possible accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à leur conflit.

A la clôture des Bourses en Europe, le Brent ‌reflue de 7,30% à 101,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 7,20% à 94,91 dollars.

Le Brent a touché en séance un plus bas à 96,75 dollars.

CHANGES

Le dollar recule de 0,47% face à un panier de devises de référence sur fond ​d'optimisme croissant quant à un accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Le billet vert est tombé en séance à 97,623 points, son niveau le plus bas depuis fin février, début de la guerre en Iran.

L'euro avance de 0,52%, à 1,1753 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3597 dollar (+0,43%).

Le yen a pris jusqu'à 1,8% en séance à 155 pour un dollar sur fond d'une possible intervention des autorités japonaises.

Le bitcoin a touché en séance 82.793,25 dollars, signe de l'appétit pour ⁠le risque, contre 81.638,23 dollars à l'ouverture.

TAUX

Les rendements souverains en Europe et aux Etats-Unis ont fortement reculé mercredi avec la baisse des prix du pétrole qui éloigne la perspective d'un resserrement monétaire.

Celui du Bund allemand de même échéance a cédé en clôture 7,8 points de base, à 2,99%, tandis que le deux ans a perdu 12,2 points, à 2,56%.

Le rendement des Treasuries américains à dix ans affichait un repli de 6,2 points de base, à 4,35% à la clôture des Bourses en Europe.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois que prévu en avril, soit 109. 000, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP, qui précède le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain prévu vendredi.

Les PMI ont montré que le secteur des services en Grande-Bretagne avait enregistré en avril une accélération meilleure que prévu mais la hausse des coûts a atteint un sommet depuis fin 2022,

En zone euro, l'activité du secteur des services s'est contractée en avril, une première ​en près d'un an.

A SUIVRE JEUDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)