L'Europe finit en nette baisse, Trumps ravive les craintes commerciales

L'indice boursier allemand DAX photographié à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse vendredi, les déclarations du président Donald Trump sur la possibilité d'imposer des droits de douane massifs sur les importations chinoises s'ajoutant à l'inquiétude suscitée par la situation politique en France, où le président Emmanuel Macron doit encore nommer un Premier ministre.

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,53% à 7.918,00 points. À Francfort, le Dax a reculé de 1,50% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,86%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 1,68%, le FTSEurofirst 300 a perdu 1,24% et le Stoxx 600 a reculé de 1,25%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 1,10% et le CAC 40 2,02%.

Le président américain Donald Trump a ravivé vendredi les craintes commerciales en déclarant qu'il envisageait une augmentation massive des droits de douane sur les importations chinoises, ajoutant qu'il n'y avait aucune raison de rencontrer le président chinois Xi Jinping dans deux semaines en Corée du Sud, comme prévu initialement.

Le locataire de la Maison blanche a justifié sa menace en affirmant que la Chine avait envoyé des lettres à des pays du monde entier pour leur faire part de son intention d'imposer des contrôles à l'exportation de tous les éléments de production liés aux terres rares.

En réaction, le dollar a fortement chuté face au yen japonais, à l'euro et à la livre sterling, et la Bourse de New York a rapidement basculé dans le rouge après une ouverture en hausse. Les Bourses européennes ont creusé leurs pertes après les propos du président américain.

"C'est de l'huile sur le feu. Pendant un certain temps, les relations entre Trump et Xi semblaient s'améliorer, mais les dernières mesures chinoises de contrôle des exportations de terres rares ont mis Trump hors de lui", a déclaré Brian Jacobsen, économiste chez Annex Wealth Management.

"Il est difficile de savoir comment réagir à cela (les commentaires de Trump). Compte tenu de ce qui s'est passé depuis le début de l'année et de la résilience des marchés, la tentation est grande de minimiser ces annonces et de prendre ses propos avec des pincettes. Nous devrons attendre de voir ce qu'il en est réellement", a pour sa part signalé Chris Scicluna, analyste de Daiwa Capital Markets.

La politique française avait marqué jusqu'aux commentaires de Donald Trump le rythme des marchés boursiers européens, les investisseurs attendant toujours, à la clôture de la Bourse, la nomination d'un nouveau Premier ministre après une réunion entre les partis politiques à l'Élysée et alors que le temps presse pour sortir de la crise politique déclenchée par la démission inattendue de Sébastien Lecornu lundi.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a dit à la sortie d'une réunion à l'Elysée qu'Emmanuel Macron n'avait donné "aucune réponse claire" aux demandes de sa formation politique, qui ne peut donc donner aucune garantie de non-censure au futur gouvernement susceptible d'être bientôt formé.

VALEURS

Le secteur des semi-conducteurs a fini en nette baisse vendredi, avec ASM International NV perdant 2,96%, Besi, ASML 4,22% et Soitec 6,02%.

Le compartiment technologique du Stoxx a pour sa part abandonné 2,9%, l'automobile 2,2% et la défense 1,8%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 1,12%, le Standard & Poor's 500 de 1,51% et le Nasdaq Composite de 1,97%.

Les actions des détaillants américains de vêtements Gap, Nike, Ralph Lauren et Lululemon abandonnent environ 2% après les propos de Donald Trump.

Les sociétés minières américaines spécialisées dans les terres rares, telles que Niocorp et Critical Metals, poursuivent en revanche leur hausse après l'avertissement du président américain à la Chine concernant les droits de douane.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des ménages américains est resté plutôt stable en octobre, même si les inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation persistent, ont montré vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. L'indice est ressorti pratiquement inchangé à 55,0 ce mois-ci, contre 55,1 en septembre, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un recul à 54,2.

CHANGES

Le dollar perd 0,58% face à un panier de devises de référence, plombé par les propos de Donald Trump.

L'euro gagne 0,44% à 1,1614 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires ont amplifié leurs baisses après que le président Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les importations en provenance de Chine.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 8,5 points de base à 4,0629%. Le deux ans perd pour sa part 6,4 points de base à 3,5348%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a fini sur une baisse de 6,2 points de base à 3,4654%. Le deux ans a reculé de 5,3 points de base à 2,0747%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent après qu'Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur la première phase d'un plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Leur baisse s'est amplifiée après les propos de Donald Trump sur la Chine.

Le Brent recule de 3,79% à 62,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 4,21% à 58,92 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)