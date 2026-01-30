L'Europe finit en hausse, Trump propose Kevin Warsh à la tête de la Fed

Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, après une journée riche en données économiques et alors que Donald Trump a annoncé avoir choisi Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pour occuper la présidence de la banque centrale à l'issue du mandat de Jerome ‍Powell en mai.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,68% à 8.126,53 points. A Francfort, le Dax a pris 0,85% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,51%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,78%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,75% et le Stoxx 600 a avancé de 0,54%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 0,34% et le CAC 40 a abandonné 0,20%.

Ce ‌vendredi, les yeux sont rivés sur la Fed.

Le choix du nouveau président de la Fed constitue la dernière initiative en date du Donald Trump pour marquer de son empreinte une Fed qu'il n'a cessé de critiquer depuis son retour à la Maison blanche pour ne pas avoir baissé assez rapidement, selon lui, les taux d'intérêt.

"Je connais Kevin ​depuis longtemps et je suis convaincu qu'il restera dans l'Histoire comme l'un des plus grands présidents de la Réserve fédérale, peut-être même le meilleur", a dit Donald Trump ⁠sur son réseau Truth Social. "Par-dessus tout, il a le profil idéal et il ne vous décevra jamais."

Maintenant que Donald Trump a fait son choix, les investisseurs évaluent comment Kevin Warsh pourrait diriger la Fed. "Nous verrons bien, car nommer quelqu'un est une chose, mais être président de la Réserve fédérale en ⁠est une autre", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés ‍chez IG Markets.

La nomination de Kevin Warsh doit être confirmée par le Sénat américain.

Par ailleurs, la journée a été riche en ⁠données économiques. En France, l'économie a ralenti au quatrième trimestre, montre la première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui cite un ralentissement de la demande intérieure finale, compensé par une légère accélération de la consommation des ménages.

Les investisseurs surveillent également ce vendredi les tensions entre Washington et Téhéran, des responsables américains ayant déclaré que le locataire de la Maison blanche étudiait plusieurs options d'intervention ​en Iran. Jeudi, Donald Trump a dit envisager des discussions avec le régime, sans fournir plus de détails.

VALEURS

La saison des résultats bat son plein et domine l'humeur des marchés en cette dernière séance du mois.

À Paris, Alten a gagné plus de 16% après avoir fait état jeudi soir d'un quatrième trimestre meilleur que prévu.

Ailleurs en Europe, Electrolux s'est envolé de 14,59%, le fabricant ⁠suédois d'appareils électroménagers ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Le groupe allemand de vêtements de sport Adidas a progressé quant à lui de 3,94% après avoir ​annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions et un chiffre d'affaires record en 2025.

A WALL STREET

A l'heure de la ​clôture en Europe, le Dow Jones perd 0,82%, ​le Standard & Poor's 500 0,45% et le Nasdaq Composite 0,55%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le taux de chômage dans la zone euro a légèrement baissé à 6,2% de la population active en décembre, tandis ​que les attentes tablaient sur une stabilité, montrent les données officielles publiées vendredi par Eurostat.

L'économie de la ⁠zone euro a progressé plus que prévu au quatrième trimestre de 2025, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé plus que prévu au quatrième trimestre par rapport au précédent, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral des statistiques.

En France, l'économie a ralenti au quatrième trimestre, selon la première estimation pré-citée de l'Insee.

CHANGES / TAUX

Le dollar s'est maintenu à un niveau élevé vendredi après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir choisi Kevin Warsh pour la présidence de la Fed.

Le dollar gagne 0,61% face ‌à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,75% à 1,1879 dollar.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 2,2 points de base à 4,2494%. Le deux ans perd 1,2 point de base à 3,5388%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 1,3 point de base à 2,8436%. Le deux ans progresse de 0,7 point de base à 2,0644%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont consolidé leurs gains récents et se sont maintenus vendredi à des niveaux proches de leurs plus hauts niveaux en six mois, les investisseurs faisant preuve de prudence face à un conflit militaire potentiel entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent prend 0,21% à 70,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,86% à 65,98 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu)