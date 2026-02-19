L'Europe finit en baisse après une pluie de résultats

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX à Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi une séance marquée par de nombreuses publications d'entreprises, ‌tandis que Wall Street, affectée par le climat de défiance dans les valeurs technologiques malgré la bonne orientation de Walmart, était également dans le rouge à mi-parcours.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,36% à ​8.398,78 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,55% et le Dax allemand a reflué de 1,03%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,72%, le FTSEurofirst 300 0,67% et le Stoxx 600 0,53%, avec les replis des compartiments des services aux collectivités, des ressources de base, de la finance et de la consommation.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,71%, le Standard & Poor's 500 de 0,49% et le Nasdaq de 0,46%. Les indices américains ​sont plombés notamment par Apple et Nvidia qui repartent à la baisse après le rebond de mercredi.

Le secteur des semiconducteurs abandonne 1,42%, tandis que celui plus large des nouvelles technologies cède 0,77%, en raison des craintes suscitées par les valorisations jugées excessives et de l'absence de preuves que les investissements importants ​dans l'intelligence artificielle (IA) entraîneront une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices des entreprises.

Walmart (+0,60%), qui a intégré le mois ⁠dernier l'indice Nasdaq et dont la capitalisation boursière a dépassé les 1.000 milliards de dollars, une première pour un distributeur, résiste toutefois à la tendance baissière à Wall Street. Le groupe a dévoilé des ‌prévisions prudentes pour 2026 mais fait état d'un nouveau plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars, ce qui semble satisfaire le marché.

La prudence est cependant globalement de mise comme en témoignent les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 qui bondissent au-dessus de la barre des 20 points.

En Europe, la plupart des publications d'entreprises du ​jour ont déçu, notamment dans le secteur de l'aéronautique, de l'automobile et des ressources de ‌base. Les données LSEG montrent cependant que les analystes anticipent désormais une moindre contraction des bénéfices trimestriels des entreprises qu'au début de la saison des ⁠résultats.

VALEURS EN EUROPE

Airbus a chuté de 6,75% après l'abaissement de son objectif de production en raison des problèmes du motoriste Pratt & Whitney.

Air-France KLM a grimpé de 11,75% à la faveur d'un bénéfice d'exploitation record en 2025.

Renault Group a abandonné 3,10%, pénalisé par une chute de son bénéfice opérationnel 2025 et des prévisions prudentes pour 2026.

Orange a bondi de 7,46%, l'opérateur ayant dit s'attendre à un EBITDAaL en croissance annuelle de 3% sur la période 2026-2028, tout en augmentant ⁠le dividende versé aux actionnaires.

Eramet a plongé de ‌23,67% après avoir publié un Ebitda ajusté en baisse de 54% en 2025.

Rio Tinto, premier producteur mondial de minerai de fer, a cédé 3,66% après un bénéfice annuel moindre que ⁠prévu.

Nestlé a avancé de 3,86% après avoir fait état de ventes trimestrielles supérieures aux prévisions et indiqué son intention de céder son activité de crèmes glacées.

Pernod Ricard a pris 2,74% après une performance semestrielle du groupe en ligne avec ‌les attentes.

FDJ United s'est envolé de 8,23% après avoir dit viser une croissance de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda à 24,5% en 2026.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont diminué ⁠aux Etats-Unis la semaine dernière, à 206.000 contre 229.000 (révisé) la semaine précédente, selon le département du Travail.

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se ⁠sont améliorées, largement au-dessus des attentes en février, avec un ‌indice "Philly Fed" à 16,3 après 12,6 en janvier, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'économie allemande poursuit sa reprise mais la croissance au premier trimestre sera faible et une accélération n'est probable qu'à partir du ​printemps, a indiqué jeudi la Bundesbank dans son rapport économique mensuel.

CHANGES

Le dollar avance de 0,16% face à un panier de devises ‌de référence, soutenu par le dernier compte rendu de politique monétaire de la Fed qui montre que ses responsables ne semblent pas pressés de baisser les taux directeurs.

L'euro cède 0,17%, à 1,1763 dollar, les cambistes continuant d'analyser les implications d'un départ prématuré de Christine ​Lagarde, la présidente de la BCE, qui a cependant laissé entendre aux gouverneurs que son départ n'était pas imminent, selon des sources.

La livre sterling s'échange à 1,3441 dollar, en baisse de 0,37%, une responsable de la Banque d'Angleterre (BoE) ayant déclaré que les données sur l'inflation britannique, à son plus bas niveau depuis près d'un an, étaient "de bons chiffres".

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,0846%, à la veille de la ⁠publication du PIB américain pour le quatrième trimestre et l'indicateur des revenus et dépenses consommation, qui inclut l'indice PCE des prix, mesure de l'inflation privilégiée par la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix a fini lui aussi stable, à 2,7464%, et celui à deux ans pratiquement inchangé, à 2,0567%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est monté fortement jeudi pour atteindre son plus haut niveau en six mois alors que les opérateurs s'inquiètent des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a intensifié son activité militaire au Proche-Orient, région productrice d'or noir.

Le Brent progresse de 2,03% à 71,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,24% à 66,65 dollars.

MÉTAUX

L'or progresse encore jeudi après un gain de plus de 2% la veille sur fond de tensions géopolitiques persistantes. Le métal jaune au comptant a touché en séance 5.021,74 dollars l'once.

L'argent au comptant s'affiche à 77,53 dollars l'once après avoir grimpé mercredi de ​plus de 5%.

A SUIVRE VENDREDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)