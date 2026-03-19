L'Europe finit dans le rouge avec la géopolitique et après les banques centrales

Des experts travaillent sur leurs écrans dans la salle des opérations des marchés au comptant de NYSE Euronext à Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse dans un contexte d'importante volatilité, de tensions ‌dans l'obligataire, de flambée des cours de l'énergie et d'avertissements de plusieurs grandes banques centrales alors que le conflit en cours au Moyen-Orient s'étend désormais aux infrastructures énergétiques.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une ​perte de 2,03% à 7.807,87 points. Le Footsie britannique a reculé de 2,35% et le Dax allemand a reflué de 2,82%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 2,14%, le FTSEurofirst 300 2,39% et le Stoxx 600 2,39% également.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,89%, le Standard & Poor's 500 de 0,74% et le Nasdaq de 0,90% sur fond de craintes d'une résurgence de l'inflation qui pèse sur le sentiment ​des investisseurs.

Les trois grands indices boursiers américains se négocient désormais en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours, un indicateur technique qui reflète la dynamique à long terme.

Les attaques aériennes iraniennes menées depuis mercredi ont infligé d'importants dégâts au plus grand complexe gazier du monde, au Qatar, ​et ont visé une raffinerie Saudi Aramco-ExxonMobil en Arabie saoudite, Téhéran ripostant aux frappes israéliennes contre ses ⁠propres installations gazières.

Les Émirats arabes unis ont quant à eux fermé des installations gazières et deux raffineries koweïtiennes sont en flammes.

Les déclarations du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, selon lesquelles Washington ‌pourrait prochainement lever les sanctions visant le pétrole iranien déjà chargé à bord de pétroliers afin de contribuer à augmenter l'offre mondiale et à faire baisser les prix, n'ont pas suffi à rassurer.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a contribué à faire s'envoler le prix du gaz et du pétrole, tandis que l'indice de la volatilité sur l'EuroStoxx ​50 a bondi de plus de 10%, au dessus des 30 points.

C'est dans ce ‌contexte que les banques centrales de la zone euro, des Etats-Unis, du Canada, du Japon, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse ⁠ont publié mercredi et jeudi des messages mettant en garde sur les risques pour la croissance et l'inflation lors de leurs déclarations de politique monétaire respectives.

VALEURS EN EUROPE

Les groupes énergétiques Equinor (+11,03%), Var Energi (+12,69%), Aker BP (+6,97%) ont figuré dans le trio de tête du Stoxx 600, profitant de l'envolée des cours du brut.

Accor a plongé de 5,97% après que Grizzly Research a annoncé avoir pris une position vendeuse ("short") sur le titre du groupe ⁠hôtelier.

Beneteau a perdu 1,81% après ses résultats et ‌prévisions, tandis que Deezer a bondi de 7,27%, la plateforme française de "streaming" musical ayant fait état mercredi soir de son tout premier bénéfice annuel.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions ⁠hebdomadaires au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 14 mars, à 205 .000, contre 213.000 la semaine précédente, selon le département du Travail.

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées ‌en mars, contrairement aux attentes, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

La croissance annuelle des salaires au Royaume-Uni, hors primes, s'est établie à 3,8% au cours du trimestre ⁠clos en janvier, moins que prévu, selon l'Office national des statistiques (ONS).

CHANGES

Le dollar recule de 0,52% face à un panier de devises internationales, mais reste ⁠proche de son plus haut niveau des 10 ‌derniers mois, atteint en fin de semaine dernière, le conflit en Iran et la hausse des prix du pétrole ayant récemment incité les investisseurs à s'abriter sous les valeurs refuge américaines.

L'euro gagne 0,81%, à 1,1543 dollar, ​tandis que la livre sterling s'échange à 1,3378 dollar (+0,94%), après la décision à l'unanimité de la BCE et de ‌la BOE de maintenir leurs taux directeurs face aux risques d'inflation liés à la guerre au Moyen-Orient.

Les traders estiment désormais à plus de 60% la probabilité d'une hausse des taux par la BCE d'ici avril, tandis que sources ont rapporté à Reuters ​que des discussions sur un relèvement du coûts des emprunts au sein de l'institution de Francfort étaient également envisagées en avril.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en hausse de 1,4 point de base, à 2,9553%, et celui à deux ans, plus sensible aux variations sur les taux, à 2,5667%, soit un bond de 12,1 pb. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avançait d'environ trois ⁠points de base, à 4,2866%, tandis que celui à deux ans grimpait de 12,8 points, à 3,8706%.

Cette tension sur le marché obligataire s'explique par la prudence découlant des décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE), dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

ÉNERGIE

Le pétrole Brent a dépassé jeudi les 119 dollars le baril après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient à la suite de l'attaque israélienne sur son gisement gazier de South Pars, une escalade majeure dans le conflit.

Vers 17h00 GMT, le Brent prenait de 2,49% à 110,09 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,63% à 97,89 dollars.

Le contrat à terme néerlandais sur le hub TTF, référence des prix du gaz pour l'Europe, de son côté, a brièvement atteint 74 euros/MWh, son plus haut niveau depuis le 10 janvier ​2023.

A SUIVRE VENDREDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)