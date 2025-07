L'Europe finalement en baisse après l'accord commercial pourtant tant attendu

(AOF) - Après des mois de négociations, un accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis a été conclu ce week-end. Dans un premier temps les grands indices européens ont réagi positivement à cet accord car il va réduire l’incertitude et la volatilité. Les marchés ont ensuite basculé dans le rouge, cet accord profitera surtout à Washington et pèsera sur la croissance européenne. Le CAC 40 a reculé ce soir de 0,43 %, à 7 800,88 points, l’EuroStoxx 50 a cédé 0,35 %, à 5 333,65 points.

Aux États-Unis, c'est la prudence qui domine. Le Dow Jones est en très léger repli de 0,08 %, tandis que le Nasdaq avance timidement de 0,16 %.

Beaucoup estiment que cet accord est déséquilibré et nettement favorable aux États-Unis. Il prévoit une hausse des taxes douanières de 15 % pour de nombreux produits européens importés aux États-Unis.

Par exemple, si le Dax40 en Allemagne a perdu ce soir 1,13,%, c'est à cause de la forte exposition de l'économie allemande au secteur automobile. De nombreux analystes s'attendaient à ce que la taxe soit moins élevée pour les véhicules et équipementiers automobiles. Certains prévoyaient même un retour progressif à des niveaux pré-Trump, soit autour de 2,5 % selon Bloomberg.

La croissance européenne devrait pâtir de cet accord commercial. Chez les gérants de Rothschild Asset Management par exemple, on estime que cet accord devrait amputer le PIB de l'Union européenne de 0,4 % en raison d'un affaiblissement de la demande extérieure notamment. Pour les analystes d'UBS, le manque à gagner sur le produit intérieur brut devrait être de l'ordre de 0,3 %.

Au chapitre macro-économique, aucune statistique d'envergure n'était programmée.

En ce qui concerne les valeurs, Forvia a été particulièrement entourée après la publication des résultats semestriels et le maintien des objectifs annuels. À l'inverse, Thales et d'autres acteurs du secteur de la défense ont fini dans le rouge. Avec l'accord commercial, l'Union européenne s'est engagée à procéder à des achats d'armements et d'équipements militaires auprès de sociétés américaines.