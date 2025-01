L'Europe en ordre dispersé, François Bayrou et les droits de douane sous les projecteurs

(AOF) - La veille de l’inflation française et américaine, les indices européens ont terminé dans le désordre. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 7423,67 points et l’Eurostoxx 50 a progressé de 0,48% à 4977,96 points. En revanche, le FTSE 100 a reculé de 0,28% à 8201,54 points. La dégradation de la tendance à Wall Street a pesé sur les bourses européennes en fin de séance. Le Dow Jones perd 0,14% vers 17h40.

Cet après-midi, François Bayrou a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Le Premier Ministre a insisté sur l'importance de lutter contre l'endettement de la France. Il va proposer de fixer l'objectif de déficit public pour 2025 à 5,4% du produit intérieur brut (PIB).

"Des économies importantes seront proposées. Et pour la suite, c'est un puissant mouvement de réforme de l'action publique qu'il faut conduire. Il faudra trouver des méthodes d'organisation de l'Etat qui ne requerront pas d'augmentation de nos dépenses publiques ", affirme t-il. François Bayrou a également confirmé qu'il ne suspendra pas la réforme des retraites.

"Le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement devront diluer les politiques budgétaires clés, sous peine de subir le même sort que le précédent Premier ministre. Cela signifie probablement un déficit budgétaire en 2025 plus proche de 6 % que les 5,6 % prévus et des révisions de la croissance plus faibles que les +1,1 % attendus en 2025", explique Sheraz Hussain, gestionnaire de portefeuille pour RBC BlueBay, sur l'actuelle situation économique de la France.

Sur le marché des taux, l'écart de rendement entre les taux longs allemand et français a légèrement reculé à 85 points de base.

Nouvelles rumeurs de presse sur la politique commerciale de Donald Trum p

Par ailleurs, les marchés ont progressé après de nouvelles informations sur la politique commerciale de Donald Trump. Bloomberg affirme que l'équipe économique du président américain prévoit désormais une augmentation progressive des droits de douane, mois après mois, afin d'accroître le levier de négociation tout en conjurant une aggravation de l'inflation. Il serait notamment question d'un barème de tarifs progressifs augmentant de quelque 2% à 5% par mois.

Demain, les investisseurs prendront connaissance des données sur l'inflation en décembre à la fois en France et aux Etats-Unis.

Côté valeurs, Safran a enregistré une des plus fortes hausses du CAC 40 après le relèvement de recommandation de Jefferies. Michelin était également bien orienté après avoir confirmé ses objectifs 2024 lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Aux Etats-Unis, les valeurs bancaires seront mises en avant à partir de mercredi. Wells Fargo, JPMorgan et Citigroup publieront leurs résultats demain, suivies jeudi par ceux de Morgan Stanley et Bank Of America.