L'Europe en ordre dispersé, détente sur le marché obligataire américain

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé. Après leur forte hausse récente, les taux américains poursuivent leur repli : le 10 ans perd 3 points de base à 4,526%. Le projet de loi sur les baisses d'impôts et les coupes budgétaires, voulu par Donald Trump, est désormais à l'étude au Sénat. Le texte prévoit l'extension de gigantesques crédits d'impôt et il pourrait alourdir davantage la dette américaine. Côté valeurs, Michelin progresse au sein du CAC 40 grâce à la recommandation positive de Jefferies. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,32% à 7839 points et le Dax gagne 0,21% à 24049 points.

En Europe, alors que la Consob, le gendarme boursier italien, a suspendu pendant 30 jours l'offre de rachat d'UniCredit sur Banco BPM, la première va faire appel devant la justice des conditions imposées par le gouvernement italien pour approuver cette opération. A la Bourse de Milan, l'action UniCredit perd 0,14% à 57,18 euros tandis que le titre Banco BPM progresse de 0,15% à 10,03 euros. Présentée en novembre, l'offre de rachat d'UniCredit avait suscité une levée de boucliers de la part du gouvernement italien.

A Paris, Laurent-Perrier perd 0,82% à 97,20 euros après l'annonce d'un net repli de ses résultats annuels sur l'exercice 2024/2025, clos fin mars, dans un contexte de ralentissement du marché du champagne. Confronté à une baisse des volumes et à un à effet prix/mix négatif, la maison de Champagne a enregistré un résultat opérationnel de 74,4 millions d'euros, en retrait de 21,8% et une marge opérationnelle de 26,3%, en baisse de 5 points sur un an. Le bénéfice net a aussi fortement diminué : 25,4% à 47,4 millions d'euros.

Le titre Michelin (+1,25%, à 33,89 euros) se distingue parmi les plus fortes hausses du CAC 40 grâce à la recommandation positive de Jefferies qui est passé de Conserver à Acheter sur l'action du groupe clermontois. Il affiche un objectif de cours de 43 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 28 %. En revanche, Continental a été dégradé d'Acheter à Conserver avec une cible de 80 euros, tandis que l'avis des analystes sur Pirelli n'a pas bougé. Ils sont restés à Acheter sur l'Italien et visent 7,40 euros sur le titre.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB a augmenté de 0,4% en Allemagne au premier trimestre 2025 par rapport au quatrième trimestre 2024, selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis). La croissance économique est supérieure de 0,2 point de pourcentage à l'estimation du 30 avril 2025. Les économistes s'attendaient à ce que cette estimation soit confirmée. " La croissance a été légèrement plus élevée que prévu dans la première estimation en raison de l'évolution économique étonnamment bonne observée en mars ", a déclaré Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

La confiance des ménages français s'est dégradée en mai, a annoncé l'Insee. À 88, l'indicateur qui la synthétise a perdu trois points et s'éloigne de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Il était attendu en amélioration à 93. " La quasi-totalité des soldes contribue négativement à l'évolution de la confiance des ménages ", précise l'institut de statistique.

Vers 12h, l'euro gagne 0,55% à 1,1347 dollar.