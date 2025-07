L'Europe en ordre dispersé dans l'attente d'un accord commercial USA-UE

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Cette semaine aura été animée avec la décision rendue hier de la BCE sur les taux et la pléthore de publication de résultats de sociétés des 2 côtés de l'Atlantique. Le CAC 40 a rebondi, progressant de 0,21% à 7834,58 points. Sur la semaine, l'indice phare parisien a gagné 0,15%. L'Eurostoxx 50 a grappille 0,04% à 5357,19 points. Londres et Francfort ont légèrement reculé. De leur côté, les marchés américains évoluent légèrement en hausse. Le Dow Jones gagne 0,11% vers 17h44.

Outre-Atlantique justement, le président américain Donald Trump a officialisé un accord mercredi sur les droits de douane avec le Japon, qui prévoit une réduction des taxes à 15% pour les importations américaines de véhicules et pièces détachées en provenance du pays nippon. Le locataire de la Maison Blanche l'a qualifié sur sa plateforme Truth Social de "sans précédent".

" Nous pensons que c'est une grande réussite d'avoir pu obtenir la plus grande réduction (des surtaxes américaines) parmi les pays ayant un excédent commercial avec les États-Unis", a salué mercredi le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.

Bientôt un accord commercial États-Unis-UE ?

Cet accord entre Washington et Tokyo pourrait être suivi par un second. Selon le Financial Times, l'Union européenne et les États-Unis seraient proches d'aboutir à un accord commercial qui imposerait des droits de douane de 15% sur les produits européens.

Outre ces discussions, la décision de la BCE sur les taux étaient attendue cette semaine. Hier, sans surprise, l'institution monétaire n'a pas modifié sa politique monétaire après huit baisses de taux en un an. Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt a été maintenu à 2% alors que l'inflation se situe actuellement au niveau de l'objectif de 2 % à moyen terme.

" Quand je regarde mes prévisions en matière d'inflation, elles sont solidement ancrées autour de 2% à court terme, mais aussi à plus long terme", a déclaré sa présidente, Christine Lagarde, a rapporté Reuters.

" Il n'est pas surprenant que la BCE n'ait pas baissé ses taux, mais nous anticipons une nouvelle baisse en septembre. Même en supposant qu'un accord soit conclu entre l'UE et les États-Unis, les droits de douane nuiront à l'économie européenne, tandis que les pressions sur les prix s'atténuent ", a commenté Charles Seville, directeur senior chez Fitch Ratings, à la suite de la réunion de la BCE.

Côté valeurs, les grandes sociétés ont dévoilé leurs résultats qui ont animé les séances cette semaine.

Ce vendredi, LVMH a échappé au repli au sein du CAC 40 après la publication de résultats moins décevants que prévu au premier semestre 2025.

Rémy Cointreau a enregistré une des plus fortes hausses du SBF 120 à la faveur d'un excellent premier trimestre de son exercice 2025-2026 et de perspectives favorables.

L'action Nexity a dominé l'indice SBF 120. Le promoteur immobilier a renoué avec la rentabilité opérationnelle au premier semestre et confirmé ses objectifs 2025.

En revanche, le secteur automobile a connu une semaine difficile. Après les résultats préliminaires décevants de Stellantis lundi, Valeo a chuté en vendredi après avoir abaissé son objectif de ventes pour 2025. Les résultats de Michelin ont aussi été sanctionnés.