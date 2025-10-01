 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 894,70
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe en ordre dispersé avant de nouvelles données, prudence avec le "shutdown" américain
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 09:55

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mercredi en début de séance, les investisseurs attendant la publication d'une série de données dans la zone euro sans perdre de vue la situation aux États-Unis, qui sont entrés en shutdown sur fond de divisions partisanes.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,02% à 7.897,31 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,33% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,10% et le Stoxx 600 prend 0,08%.

Les investisseurs se montrent prudents mercredi avant la publication des données PMI définitives sur l'activité manufacturière de la zone euro à partir de 07h50 GMT, suivies par celles de l'inflation du bloc à 09h00 GMT, qui devrait par ailleurs montrer une légère accélération des prix.

Tous les regards sont toutefois portés vers les Etats-Unis, où les opérations de l'administration fédérale ont fermé en grande partie ce mercredi alors que le Congrès et la Maison blanche n'ont pas reussi à trouver un accord budgétaire.

Si l'impact de cette impasse — la deuxième de ce genre sous la présidence de Donald Trump et la quinzième depuis 1981 — devrait être limité, le shutdown pourrait priver la Réserve fédérale (Fed) de données clés sur le marché du travail prévues vendredi.

Aux valeurs, le secteur pharmaceutique se distingue, avec Sanofi qui gagne 4%, Roche 4,5%, Astrazeneca 3,5%, Novo Nordisk 3,51% et Novartis 2,7%, aidés par l'annonce, mardi, d'un accord du gouvernement américain avec le laboratoire pharmaceutique sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis.

Soitec, qui a annoncé le départ de son actuel directeur général peu avant l'ouverture de la Bourse, prend 4,7%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

Pétrole Brent
66,43 USD Ice Europ -0,94%
Pétrole WTI
62,75 USD Ice Europ +0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank