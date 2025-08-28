L'Europe en légère hausse après Nvidia, Pernod Ricard se distingue à Paris

(AOF) - Les marchés européens progressent - à l'exception de Londres -, mais réduisent leurs gains vers 12 heures. Hier soir, les investisseurs ont fait la fine bouche à propos des résultats pourtant meilleurs que prévu de Nvidia. Les futures sur le Nasdaq sont en très légère baisse. En Europe, le spread franco-allemand est repassé sous les 80 points de base. A Paris, les investisseurs saluent la publication des résultats annuels de Pernod Ricard. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,42% à 7 776,72 points et l'EuroStoxx50, 0,24% à 5405,80 points.

En Europe, Delivery Hero glane 0,21% à 23,49 euros à Francfort. Le spécialiste allemand des plats cuisinés a déclaré ce jeudi une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre à 3,7 milliards. Cette annonce intervient au lendemain de l'abaissement de ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année afin de tenir compte de l'impact d'un euro plus fort face aux monnaies indexées sur le dollar américain et au won coréen.

Grimpant de 5,01% à 104 euros, Pernod Ricard occupe la première place du CAC 40. Le groupe de vins et spiritueux a dévoilé des résultats annuels en baisse, mais légèrement moins que prévu. Sur l'exercice 2025/2026, il prévoit une amélioration des "tendances du chiffre d'affaires organique" au deuxième semestre. Le premier trimestre est en revanche anticipé en baisse, en raison d'ajustements de stocks des grossistes aux Etats-Unis, de la demande faible et des ajustements de stocks en Chine, de l'impact du changement de politique sur les droits d'accise dans l'état du Maharashtra en Inde.

Eiffage (-3,28% à 106,15 euros) a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés en France. Le résultat opérationnel courant s'est amélioré de 0,9% à 1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de 11,92 milliards d'euros s'affiche en croissance de 7,5%. Celui de son activité travaux croît de 8,4% à 10,02 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le sentiment économique a reculé à 95,2 en août en zone euro alors qu'il était anticipé à 96 après 95,7 en juillet.

La masse monétaire M3 a progressé de 3,4% en juillet après une hausse de 3,3% en juin. Elle était attendue en augmentation de 3,5%. Les prêts aux entreprises ont augmenté de 2,8% en juillet contre une pression de 2,7% en juin. Les prêts aux ménages ont augmenté de 2,4% en juillet contre une pression de 2,2% en juin.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 13h30.

Aux Etats-Unis, à 14h30, les investisseurs prendront connaissance de la nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre et des données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Les données sur les promesses de ventes immobilières en juillet aux Etats-Unis seront publiées à 16h.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,12% à 1,1652 dollar.