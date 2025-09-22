 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 833,78
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe en légère baisse avec la politique monétaire
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 09:30

Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris

Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires.

À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax à Francfort lâche 0,15%, le FTSE à Londres 0,03%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,07%, l'EuroStoxx 50 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,20%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé mercredi dernier ses taux directeurs de 25 points de base et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année.

Les investisseurs attendent majoritairement deux nouvelles baisses de taux en 2025, de l'ordre de 25 points de base en octobre et en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Mais les prises de parole de nombreux responsables de politique monétaire attendues dans les prochains jours outre-Atlantique pourraient permettre d'affiner ces anticipations.

En Europe, les marchés attendent des discours des membres de la Banque d'Angleterre aujourd'hui ainsi que les PMI préliminaires pour septembre mardi et une prise de décision de politique monétaire de la Banque nationale de Suisse (BNS) jeudi.

Aux valeurs, Sabadell perd 4,1% après que BBVA a déclaré lundi vouloir relever son offre de 10% sur sa cible, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
67,16 USD Ice Europ +0,75%
Pétrole WTI
62,93 USD Ice Europ +0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank