L'Europe en hausse prudente après une pluie de résultats

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse prudente après avoir reculé une bonne partie de la journée et digéré une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Gagnant 2,13% la veille à 7482,36 points, le CAC 40 a cette fois-ci légèrement progressé de 0,27% à 7502,78 points. De son côté, l'EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,27% à 5112,59 points. A Wall Street, les marchés évoluent en territoire positif avec un Dow Jones progressant de 0,69%, vers 17h45.

Les investisseurs restent toujours attentifs à la moindre information sur les droits de douane et à l'évolution de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Un terrain d'entente sur une possible désescalade des tensions sino-américaines n'est pas à l'ordre du jour à en croire les dernières déclarations de Pékin. Ce jeudi, la Chine a réfuté l'existence de négociations commerciales avec Washington après les propos de Donald Trump.

Interrogé sur ce sujet, le ministère chinois du Commerce a rétorqué aujourd'hui que "toute affirmation concernant une avancée dans les discussions sino-américaines relève de la pure spéculation et ne repose sur aucun fait concret".

Pourtant, mercredi, le président américain avait délivré des propos rassurants, en évoquant la possibilité d'un accord commercial "équitable" avec la Chine. Devant la presse, il a déclaré hier soir à la Maison Blanche que le délai pour abaisser les surtaxes douanières dépend de Pékin, tout en assurant qu'il était en contact tous les jours avec la Chine. "Je m'entends très bien avec le président Xi (Jinping) et j'espère que nous pourrons conclure un accord", a affirmé le locataire de la Maison Blanche.

Le président américain concède que les surtaxes de 145% imposées à la Chine, étaient très élevées et qu'elles allaient baisser de façon substantielle.

De son côté, le ministre américain des Finances, Scott Bessent pense " qu'aucune des deux parties considère le niveau actuel des droits de douane comme tenable, donc je ne serais pas surpris qu'ils soient mutuellement abaissés ".

Résultats d'entreprises contrastées

Dans ce contexte, le début de séance a été marqué par de nombreux arbitrages suite aux nombreux résultats d'entreprises dévoilés depuis hier soir. A Paris, certaines publications ont été mal accueillies par les investisseurs. Les replis sont notables notamment pour Bic, BNP Paribas, Thales ou encore Worldline.

D'ailleurs, Dassault Systèmes a enregistré le plus fort recul de l'indice CAC 40. L'éditeur de logiciels dédiés à la conception 3D a déçu en publiant une baisse de sa marge opérationnelle de 0,2 point et des revenus en hausse de seulement 5 %.

Kering a figuré parmi les plus forts reculs du CAC 40, pénalisé par la chute de ses ventes au premier trimestre dont celles de sa marque phare Gucci.

En revanche, au sein de cet indice phare de la place parisienne, STMicroelectronics a fini en tête grâce à une prévision de revenu plus élevée qu'anticipé au deuxième trimestre et aux solides résultats de son concurrent américain, Texas Instruments.

Demain, c'est au tour de Lagardère et de Safran présenter leurs résultats du premier trimestre.