CAC 40
7 737,25
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe en hausse avant un mois de septembre chargé
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 09:24

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes évoluent en hausse lundi à l'ouverture malgré la situation politique en France et les craintes autour de l'indépendance de la Fed.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,31% à 7.727,59 points vers 07h16 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,32%, tandis que le FTSE à Londres progresse de 0,38%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 prennent tous les trois environ 0,30%.

Historiquement marqué par de fortes fluctuations de marché avec la réévaluation des portefeuilles, le mois de septembre s'annonce risqué pour les investisseurs.

En Europe, la situation politique française et ses conséquences potentielles sur les finances publiques et la croissance inquiète.

Les marchés scruteront aujourd'hui les PMI pour le secteur manufacturier des principales économies de la région. C'est surtout les données sur les créations d'emplois aux Etat-Unis attendues plus tard cette semaine qui animeront les marchés dans les prochains jours.

L'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) concentre toutefois les attentions avec le limogeage de la gouverneure Lisa Cook par Donald Trump.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a évoqué lundi sur Radio Classique "un danger très sérieux pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale" si Donald Trump parvenait à réduire l'indépendance de la Fed.

Wall Street est par ailleurs fermée lundi pour la Fête du Travail.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

Pétrole Brent
67,72 USD Ice Europ -0,59%
Pétrole WTI
64,29 USD Ice Europ +0,37%
