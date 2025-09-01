 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Quatre nominations à la direction chez Atos
01/09/2025

(Zonebourse.com) - Le groupe de services informatiques Atos Group annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan, dont Florin Rotar comme vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre de son comité exécutif.

Dans ses nouvelles fonctions, il mettra à profit ses 20 années d'expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, sa vision mondiale et son influence dans le secteur pour soutenir l'ambition du groupe.

En outre, Laurent Soulier est désigné EVP stratégie et excellence opérationnelle et intègre lui aussi le comité exécutif, Pénélope de Fouquières est nommée vice-présidente sénior, directrice de la communication, et Camille le Provost, directrice fusions et acquisitions.

'La structure financière du groupe étant désormais sécurisée, leur leadership et leur expérience seront un pilier essentiel pour accélérer notre plan de transformation Genesis', affirme son PDG Philippe Salle.

Valeurs associées

ATOS
43,0800 EUR Euronext Paris -1,37%
1 commentaire

  • 12:16

    et ces 4 personnes ?? elles sont au smic ??
    ou ils ont fait baisser leur solde à 2x fois que ceux qui étaient là avant ?


    'la structure financière du groupe étant sécurisée' ... . maintenant ils vont pouvoir se mettre au râtelier pour bien manger mdr

