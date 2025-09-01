Quatre nominations à la direction chez Atos
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 12:03
Dans ses nouvelles fonctions, il mettra à profit ses 20 années d'expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, sa vision mondiale et son influence dans le secteur pour soutenir l'ambition du groupe.
En outre, Laurent Soulier est désigné EVP stratégie et excellence opérationnelle et intègre lui aussi le comité exécutif, Pénélope de Fouquières est nommée vice-présidente sénior, directrice de la communication, et Camille le Provost, directrice fusions et acquisitions.
'La structure financière du groupe étant désormais sécurisée, leur leadership et leur expérience seront un pilier essentiel pour accélérer notre plan de transformation Genesis', affirme son PDG Philippe Salle.
Valeurs associées
|43,0800 EUR
|Euronext Paris
|-1,37%
