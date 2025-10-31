L'Europe en baisse au terme d'une semaine particulièrement chargée

(AOF) - Les places européennes ont terminé la semaine dans le rouge, au terme d’une séance principalement marquée par de nombreuses publications d’entreprises. Le CAC 40 a enchaîné une quatrième baisse consécutive et cède ce soir 0,44%, à 8 121,07 points, et affiche un repli hebdomadaire de 1,27%. Sur le mois d'octobre, marqué par la crise gouvernementale en France, le CAC 40 affiche une progression de 2,85% et a même signé un record absolu en séance et en clôture il y a dix jours. De son côté, l’EuroStoxx 50 s’est incliné de 0,67%, à 5 660,78 points.

Aux Etats-Unis, les indices sont mieux orientés avec par exemple un Nasdaq Composite qui avance de 0,68%, à 23 740 points, ou encore le S&P 500 qui s'adjuge 0,26%, à 6 840 points.

Outre-Atlantique, les marchés sont soutenus par plusieurs géants de la cote comme Amazon, dont le titre évolue sur des plus hauts historiques après la publication de résultats et de perspectives favorables. Apple a également dévoilé des comptes encourageants, mais le titre est plus prudent après avoir enchaîné six hausses consécutives.

Plus tôt dans la semaine, parmi les " Sept Magnifiques ", dont font partie Apple et Amazon, Alphabet a également ravi la communauté financière avec leurs comptes trimestriels, contrairement à Meta qui a inquiété avec l'annonce d'une hausse de ses investissements. Les investisseurs ont par ailleurs fait la fine bouche sur les performances de Microsoft.

A Paris, la cote a également été animée par une avalanche de publications d'entreprises, et elles ont été globalement plus mitigées qu'aux Etats-Unis. Au sein du CAC 40, Stellantis et Saint-Gobain ont par exemple déçu, alors que Capgemini a rassuré.

Les banques centrales à la manoeuvre et une "trêve" commerciale

Outre la micro-économie, les investisseurs ont eu fort à faire au niveau des banques centrales. Mercredi soir, la Fed a, sans surprise, baisser ses taux directeurs d'un quart de point, mais a indiqué qu'un nouvel assouplissement monétaire n'était pas certain pour décembre, contrairement à ce qu'espérait de nombreux investisseurs.

De son côté, la Banque centrale européenne n'a pas touché à ses taux comme prévu, et a indiqué que les perspectives étaient incertaines en raison des tensions géopolitiques et des différends commerciaux.

Il y a justement eu quelques avancées mineures entre la Chine et les Etats-Unis lors de la rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois. On ne peut pas encore parler d'accord commercial entre les deux plus grandes puissances économiques de la planète, mais plutôt de trêve commerciale.