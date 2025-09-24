L'Europe doit agir après le revirement de Trump sur l'Ukraine, selon Berlin

par Ludwig Burger et Lili Bayer

L'Europe doit "grandir" et renforcer son soutien à l'Ukraine après que le président américain Donald Trump a changé son discours sur la guerre mardi, soutenant Kyiv pour la récupération de ses territoires, a déclaré mercredi le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul.

S'adressant à la radio allemande Deutschlandfunk, Johann Wadephul a estimé que Donald Trump avait réalisé que ses efforts de paix n'avaient pas réussi à persuader le président russe Vladimir Poutine d'arrêter son offensive.

Donald Trump a déclaré mardi sur son réseau social Truth Social que Kyiv pourrait récupérer l'intégralité du territoire conquis par la Russie depuis le début de la guerre en 2022, un brusque et important changement de rhétorique pour le dirigeant américain, qui avait auparavant incité l'Ukraine à céder des territoires pour mettre fin au conflit.

Il n'a toutefois pas été possible de savoir dans l'immédiat si le locataire de la Maison blanche confirmerait ses propos par un changement de politique vis-à-vis de la Russie, une ambiguïté qui pourrait laisser à l'Europe la responsabilité de répondre aux besoins de l'Ukraine.

"NOUS SAVONS CE QUE NOUS DEVONS FAIRE"

Les Européens n'ont cessé de répéter "qu'il nous faut vraiment grandir... Nous devons devenir plus souverains", a insisté Johann Wadephul.

"C'est pourquoi nous devons examiner ce que nous pouvons réaliser nous-mêmes. Nous pouvons faire beaucoup plus ; tous les États européens n'ont pas tenu leurs promesses à l'égard de l'Ukraine. Nous devons examiner les autres options financières et militaires dont nous disposons."

Le revirement de position de Donald Trump est bon pour l'Ukraine et pour l'Europe, a estimé Johann Wadephul.

Selon lui, le président américain "doit en effet reconnaître que ses efforts considérables avec Poutine n'ont pas abouti jusqu'à présent."

Johann Wadephul a toutefois prévenu qu'il ne serait pas facile pour l'Europe d'intensifier ses efforts en matière de sécurité.

Deux fonctionnaires, qui ont parlé à Reuters sous couvert d'anonymat, ont également mis en garde contre le fait que Donald Trump pourrait désormais laisser l'Europe aider l'Ukraine.

"Il semble faire ses adieux, non ? Mais cela peut changer demain. Quoi qu'il en soit, les cartes sont claires pour nous. Nous savons ce que nous devons faire", a déclaré un fonctionnaire européen.

Un haut diplomate d'Europe de l'est a déclaré que les commentaires de Donald Trump sur l'Ukraine visaient à indiquer un changement de position et à montrer "qu'il commence à se désengager en envoyant le message que c'est la question de l'Europe".

L'EUROPE JOUE DÉJÀ UN RÔLE IMPORTANT

Dans son message sur Truth Social, Donald Trump a déclaré : "Avec du temps, de la patience, et le soutien financier de l'Europe et, en particulier, de l'Otan, les frontières d'origine (d'avant-guerre) est tout à fait une option."

Les États-Unis sont depuis longtemps le principal bailleur de fonds et fournisseur d'armes de l'Ukraine. Depuis son retour à la présidence, Donald Trump a cependant insisté pour que l'Europe assume une part plus importante dans la défense de son continent et de l'Occident.

Les pays européens membres de l'Otan ont depuis lors augmenté leurs dépenses de défense et ont également créé un nouveau mécanisme permettant à l'Europe de fournir à Kyiv des armes américaines telles que des défenses antiaériennes.

L'Union européenne discute également d'un plan visant à réaffecter les avoirs russes gelés afin d'accroître l'aide financière à l'Ukraine. Bruxelles cherche également à renforcer les sanctions sur la Russie, malgré le risque d'ébranler la confiance des investisseurs étrangers dans les obligations occidentales.

Les valeurs européennes du secteur de la défense sont celles qui ont le plus progressé mercredi au sein de l'indice pan-européen STOXX 600 .STOXX , en réaction aux propos de Donald Trump.

L'indice des entreprises de l'aérospatiale et de la défense

.SXPARO était en hausse de 0,8% à 07h17 GMT, proche de ses records et surpassant le STOXX 60, qui était en baisse de 0,45%.

(Reportage Ludwig Burger, Lili Bayer, Alexander Ratz ; rédigé par Matthias Williams ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)