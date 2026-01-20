L'Europe devrait poursuivre sa baisse

(AOF) - Au lendemain de lourds replis pour les places européennes, le rouge est toujours de mise pour les indices du Vieux-Continent avec un CAC 40 attendu en baisse de 0,75% à l’ouverture. La tendance est toujours affectée par les tensions entre les Etats-Unis et l’Europe au sujet du Groenland. Donald Trump souhaite imposer des droits de douane aux pays soutenant ce territoire. Cette nuit, il a même visé directement les vins et champagnes français d’une surtaxe douanière de 200% pour forcer Emmanuel Macron à rejoindre le Conseil de la paix à l’initiative du président américain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage poursuit le renforcement de son pôle énergie en Europe du Sud en prenant le contrôle d'un acteur spécialisé du génie climatique en Lombardie. Cette opération stratégique vise à répondre à la demande croissante en solutions d'efficacité énergétique et à diversifier les expertises techniques du groupe sur le marché italien.

Oeneo

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, l'activité du groupe Oeneo s'inscrit toujours dans un marché des vins et spiritueux en contraction, impacté par un faible volume de vendanges pour la troisième année consécutive et par le ralentissement de la consommation mondiale. Ainsi, dans la continuité du premier semestre, le chiffre d'affaires enregistre un recul de 10,3% à taux de change constant, à 61,4 millions d'euros.

Renault

Renault Group annonce avoir vendu 2 336 807 véhicules dans le monde en 2025, soit une progression de 3,2% dans un marché en hausse de 1,6%, ses trois marques complémentaires enregistrant toutes une croissance supérieure à celle du marché.

Virbac

Au quatrième trimestre, Virbac a vu la croissance de son chiffre d'affaires ralentir avec une progression de 7,1%, à 362 millions d'euros, à périmètre et change constant, contre une hausse de 12,3%, 364 millions d'euros sur les trois mois précédents.

Les chiffres macroéconomiques

Aujourd'hui, les investisseurs se contenteront de surveiller l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne à 11h.

Hier à Paris

Les places boursières européennes ont débuté la semaine en nette baisse, pénalisées par un regain de tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Wall Street est restée portes closes, en raison du Martin Luther King's Day. La Bourse de Paris a conclu cette première séance de la semaine sur un repli marqué de 1,78%, à 8112 points, alors que les investisseurs doivent composer avec une énième sortie de Donald Trump qui a menacé les pays européens - dont la France - de droits de douane supplémentaires s'ils ne consentaient pas à approuver la cession du Groenland à Washington.

Hier à Wall Street

Les places américaines, qui ont gardé portes closes lundi pour un jour férié, ont terminé la séance de vendredi dernier proches de l’équilibre. Aujourd’hui il faudra surveiller leur réaction après les menaces d’instauration de nouveaux droits de douane de Trump sur les pays européens qui soutiennent le Groenland et le Danemark, et les représailles du Vieux-Continent. En ce qui concerne les valeurs, plusieurs sociétés doivent publier leurs résultats trimestriels, et ce sera le cas de Netflix ou 3M parmi les grandes sociétés outre-Atlantique.