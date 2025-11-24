L’Europe débute la semaine prudemment

(AOF) - Les principales places boursières du Vieux-Continent connaissent des fortunes diverses en ce début de semaine. Si la tendance reste pénalisée par le repli des valeurs du secteur de la défense avec les pourparlers de paix en Ukraine, elle résiste toutefois grâce au retour de l’espoir de voir la Fed baisser ses taux lors de sa réunion de politique monétaire de décembre. Dans ces conditions, le CAC 40 cède 0,14%, à 7 971,55 points, le FTSE 100 grappille 0,11%, à 9 549,87 points, tandis que le DAX 40 progresse de 0,50%, à 23 208,20 points.

En Europe, le groupe minier australien BHP a annoncé qu'il ne rachètera pas Anglo American, à la suite de dernières discussions préliminaires avec le conseil d'administration de son concurrent britannique. BHP précise qu'il était convaincu qu'une fusion avec Anglo American aurait présenté de solides avantages stratégiques et créé de la valeur pour les deux groupes. Le producteur australien de fer, diamants, uranium, charbon, pétrole et bauxite reste optimiste quant à sa propre stratégie de croissance organique. A Londres, Anglo American grappille 0,11% à 2713 pence, après cette annonce.

Bayer (+9,82%, à 30,29 euros) se distingue en bourse et prend largement la tête du DAX 40. La société a publié des résultats positifs d'un essai de phase III concernant Asundexian, un inhibiteur oral administré une fois par jour. Avec un dosage de 50mg quotidien, ce traitement a significativement réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique par rapport au placebo, les deux étant associés à un traitement antiplaquettaire, chez des patients ayant présenté un AVC ischémique non cardioembolique ou un AIT (accident ischémique transitoire) à haut risque.

A Paris, Ubisoft (+3,81% à 7,286 euros) signe la plus forte hausse du SBF 120 après avoir annoncé, vendredi soir, la finalisation de l'investissement stratégique de 1,16 milliard d'euros en numéraire du groupe chinois, Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS (Vantage Studios). Celle-ci regroupe ses principales franchises : Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'action de l'éditeur de jeux vidéo avait déjà gagné près de 4% vendredi après avoir dévoilé des résultats semestriels rassurants et expliqué les raisons du décalage de cette publication et de la suspension de la cotation de l'action.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l’indice Ifo mesurant le climat des affaires a reculé, alors qu’il était prévu en légère progression. Au mois de novembre, il s’est installé à 88,1 points, contre 88,4 précédemment et des attentes à 88,6 points.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,23%), il se négocie contre 1,1541 dollar.