France: Il y a toujours une majorité à l'Assemblée pour voter le budget, dit Lecornu
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 11:44

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu estime lundi qu'il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le budget 2026, malgré le rejet vendredi par les députés de la partie "recettes" dudit budget.

"Il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre de voter un budget pour l'année prochaine. Pour la première fois, des députés se sont parlé, ont travaillé ensemble, ont trouvé des chemins de compromis sur certaines thématiques", a-t-il déclaré depuis Matignon.

(Rédigé par Claude Chendjou et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Crise de gouvernement
