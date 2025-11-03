L'Europe débute la semaine en ordre dispersé

(AOF) - Les grandes places européennes ont connu des fortunes diverses en ce début de semaine. Le DAX 40 a réussi à se distinguer grâce à sa forte pondération automobile. Les autres indices ont terminé soit en légère baisse, soit en légère hausse en raison d'un manque de catalyseurs. A la clôture, le CAC 40 affichait un repli de 0,14%, à 8 109,79 points, le DAX 40 avançait de 0,63%, à 24 110,43 points, et l'EuroStoxx 50 gagnait 0,23%, à 5 674,86 points, lui aussi soutenu par les valeurs automobiles.

Aux Etats-Unis, le Dow Jones cède 0,32%, à 47 411 points, le Nasdaq Composite avance de 0,23%, à 23 813 points et le S&P 500 grimpe de 0,14%, à 6 850 points.

Les prochains jours vont être un peu plus animés avec notamment la reprise des publications trimestrielles d'entreprises. Au sein de l'indice phare parisien, entre lundi soir et jeudi soir Unibail-Rodamco-Westfield, Bouygues, Engie, Legrand, Veolia et Euronext se plieront à cet exercice.

Outre-Atlantique, beaucoup d'entreprises dévoileront également leurs résultats trimestriels. Selon Bank of America, 137 sociétés membres de l'indice S&P 500, représentant 12% de ses bénéfices, devraient publier leurs comptes cette semaine.

Pour l'instant, la banque américaine indique que 318 entreprises du S&P 500 ont publié, dépassant en moyenne le consensus de 6%. Une bonne performance soutenue notamment par les grandes entreprises technologiques comme Alphabet ou Amazon. "Les bonnes surprises ont également été générale - 63% des entreprises ont dépassé le consensus tant au niveau du bénéfice par actions que des revenus, ce qui représente la proportion la plus élevée depuis 2021", relève aussi la banque américaine.

Au niveau de la macro-économie, l'agenda sera également chargé avec à partir de mercredi, en Europe et aux Etats-Unis. Plusieurs indicateurs sur le niveau de l'activité dans le secteur des services, et plus généralement dans le privé, sont attendus.

En ce qui concerne les valeurs, les équipementiers et constructeurs automobiles ont réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à l'assouplissement des restrictions d'exportations des puces de Nexperia. La filiale du Chinois Wingtech Technology, a été autorisée par le gouvernement de Pékin à reprendre certaines expéditions vers l'Europe de ses puces dont sont dépendants de nombreux constructeurs automobiles du Vieux-Continent. Le titre GTT s'est également distingué après l'annonce d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre et le relèvement de certains objectifs financiers annuels.