 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe dans le vert malgré la situation au Venezuela
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 10:03

Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse lundi pour la première semaine complète de cotation de 2026, les investisseurs se préparant à une avalanche d'indicateurs économiques qui prennent pour ‍le moment le pas sur la situation au Venezuela.

À Paris, le CAC 40 prend 0,69% à 8.251,94 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,35% et à Francfort, le Dax monte de 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,94% et le ‌FTSEurofirst 300 de 0,48%. Le Stoxx 600 gagne 0,51%, touchant un record à 599,65 points, très proche de la barre symbolique des 600 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,10% pour le Dow Jones, de ​0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,65% pour le Nasdaq après une séance en ordre dispersé vendredi.

Signe ⁠d'un calme relatif, l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 (+1,29%) reste autour des 15 points mais le cours de l'or, actif refuge, et celui des autres métaux précieux sont en forte hausse.

Les investisseurs semblent ⁠pour le moment faire fi du risque géopolitique ‍alors que le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, se trouvait dimanche dans un centre ⁠de détention de New York dans l'attente d'être inculpé pour trafic de drogue après sa capture par les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington prendrait le contrôle du Venezuela, qui possède les plus importantes réserves de pétrole au monde, ce ​qui pourrait avoir à long terme un impact sur l'approvisionnement mondial en brut.

L'Opep+, qui produit environ la moitié du pétrole mondial, a par ailleurs maintenu sa production inchangée dimanche après une réunion rapide qui a évité d'aborder les crises politiques touchant plusieurs membres du ⁠groupe de producteurs.

Mais pour l'heure, les marchés n'intègrent pas la perspective d'un risque sur le pétrole vénézuélien dans un ​contexte de surabondance de l'offre mondiale. Les cours du brut sont en baisse avec un ​baril de Brent en repli ​de 0,74% à 60,30 dollars le baril et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) en recul de 0,85% à 56,84 ​dollars.

Les investisseurs semblent préférer se concentrer sur les indicateurs attendus dans la ⁠semaine, notamment le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain.

La tendance positive en Europe est portée lundi par les ressources de base (+2,13%), l'industrie (+2,07%) et les nouvelles technologies (+2,18%) en attendant la publication dans le courant de la journée de l'indice Sentix en zone euro sur le sentiment des investisseurs et l'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis.

Aux valeurs, à Paris, TotalEnergies est stable, tandis qu'à Londres BP recule de 0,30%, ‌avec un indice sectoriel en Europe en repli de 0,48%. Repsol et Eni qui ont dit, selon des informations de presse, surveiller de près les projets de Donald Trump concernant le Venezuela, prennent respectivement 1,09% et 0,10%.

Dans les autres secteurs, BNP Paribas avance de 0,50% après avoir annoncé lundi la fusion de ses activités de gestion d'actifs sous la marque BNP Paribas Asset Management, une décision faisant suite à l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM).

Tesco (-0,90%) et Sainsbury's (-0,61%) sont en baisse après les résultats d'Aldi UK, quatrième distributeur au Royaume-Uni.

(Rédigé ‌par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Venezuela

Valeurs associées

Pétrole Brent
60,10 USD Ice Europ -1,15%
Pétrole WTI
56,62 USD Ice Europ -1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Le mouvement reste haussier
    BURELLE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 10:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Roland Lescure à Paris, le 9 décembre 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Budget 2026 : le gouvernement veut réintroduire la taxe sur les grandes entreprises pour permettre le compromis
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.01.2026 09:53 

    Le ministre de l'Économie veut "avancer vite" pour trouver un budget, alors que le texte revient jeudi devant la commission des finances. "Il faut que tout le monde contribue". Le gouvernement veut réintroduire la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les résistances sont proches
    MAUREL ET PROM : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 05.01.2026 09:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon le 22 décembre 2025, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Le gouvernement veut un budget en janvier avant de passer au régalien
    information fournie par AFP 05.01.2026 09:43 

    Le gouvernement veut "un budget en janvier" et appelle députés et sénateurs à "s'accorder sur la question de fond" avant de parler procédure, afin de consacrer le premier trimestre 2026 à un "paquet régalien" armée-justice-police, a déclaré lundi sa porte-parole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank