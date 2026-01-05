Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse lundi pour la première semaine complète de cotation de 2026, les investisseurs se préparant à une avalanche d'indicateurs économiques qui prennent pour ‍le moment le pas sur la situation au Venezuela.

À Paris, le CAC 40 prend 0,69% à 8.251,94 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,35% et à Francfort, le Dax monte de 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,94% et le ‌FTSEurofirst 300 de 0,48%. Le Stoxx 600 gagne 0,51%, touchant un record à 599,65 points, très proche de la barre symbolique des 600 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,10% pour le Dow Jones, de ​0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,65% pour le Nasdaq après une séance en ordre dispersé vendredi.

Signe ⁠d'un calme relatif, l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 (+1,29%) reste autour des 15 points mais le cours de l'or, actif refuge, et celui des autres métaux précieux sont en forte hausse.

Les investisseurs semblent ⁠pour le moment faire fi du risque géopolitique ‍alors que le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, se trouvait dimanche dans un centre ⁠de détention de New York dans l'attente d'être inculpé pour trafic de drogue après sa capture par les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington prendrait le contrôle du Venezuela, qui possède les plus importantes réserves de pétrole au monde, ce ​qui pourrait avoir à long terme un impact sur l'approvisionnement mondial en brut.

L'Opep+, qui produit environ la moitié du pétrole mondial, a par ailleurs maintenu sa production inchangée dimanche après une réunion rapide qui a évité d'aborder les crises politiques touchant plusieurs membres du ⁠groupe de producteurs.

Mais pour l'heure, les marchés n'intègrent pas la perspective d'un risque sur le pétrole vénézuélien dans un ​contexte de surabondance de l'offre mondiale. Les cours du brut sont en baisse avec un ​baril de Brent en repli ​de 0,74% à 60,30 dollars le baril et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) en recul de 0,85% à 56,84 ​dollars.

Les investisseurs semblent préférer se concentrer sur les indicateurs attendus dans la ⁠semaine, notamment le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain.

La tendance positive en Europe est portée lundi par les ressources de base (+2,13%), l'industrie (+2,07%) et les nouvelles technologies (+2,18%) en attendant la publication dans le courant de la journée de l'indice Sentix en zone euro sur le sentiment des investisseurs et l'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis.

Aux valeurs, à Paris, TotalEnergies est stable, tandis qu'à Londres BP recule de 0,30%, ‌avec un indice sectoriel en Europe en repli de 0,48%. Repsol et Eni qui ont dit, selon des informations de presse, surveiller de près les projets de Donald Trump concernant le Venezuela, prennent respectivement 1,09% et 0,10%.

Dans les autres secteurs, BNP Paribas avance de 0,50% après avoir annoncé lundi la fusion de ses activités de gestion d'actifs sous la marque BNP Paribas Asset Management, une décision faisant suite à l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM).

Tesco (-0,90%) et Sainsbury's (-0,61%) sont en baisse après les résultats d'Aldi UK, quatrième distributeur au Royaume-Uni.

