L'Europe dans le vert avec le recul du pétrole, la BoE à l'agenda

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert jeudi ‌en début de séance, portées par la baisse des cours du pétrole, tandis que les investisseurs évaluent les perspectives ​en matière de taux d'intérêt après la première hausse des coûts d'emprunt aux États-Unis depuis trois ans.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,60% à 8.189,10 points vers 07h11 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,77% et à Londres, le ​FTSE 100 prend 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,80%, le FTSEurofirst 300 de 0,74% et le Stoxx 600 de 0,72%.

La banque centrale américaine a, comme attendu, ​relevé mercredi l'objectif de taux des "fed funds", dans une ⁠fourchette de 3,75% à 4,00%, et laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d'emprunt dans les prochains mois, ‌dans un contexte de flambée des cours énergétiques et d'hostilités accrues au Moyen-Orient.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a souligné que l'inflation "restait trop élevée" pour justifier cette approche, qui va ​à l'encontre des souhaits exprimés depuis longtemps ‌par le locataire de la Maison blanche.

Le marché a déjà entièrement anticipé un nouveau ⁠relèvement d'ici décembre et estime à environ 50% la probabilité que la Fed la mette en oeuvre dès le mois prochain. Au total, trois hausses de taux sont prévues par les opérateurs pour ce cycle de resserrement monétaire.

Cependant, les "dots" ⁠de la banque centrale ne ‌laissent entrevoir qu'une seule nouvelle hausse des taux.

"Le fait que l'inflation soit amenée à accélérer sur ⁠les prochains mois à cause des prix du pétrole élevés a contraint le FOMC à agir pour préserver sa ‌crédibilité mais les 'dots' semblent indiquer qu'un vrai grand cycle de hausses de taux n'est pas à ⁠l'ordre du jour", estime Bastien Drut, analyste chez CPRAM.

Les banques centrales, dont la Banque ⁠centrale européenne (BCE) la semaine dernière, ‌ont durci le ton concernant l'inflation provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

La Banque d'Angleterre (BoE) devrait laisser ses taux inchangés jeudi, ​mais devrait les relever en novembre, selon les estimations des ‌marchés. Les divisions au sein de la banque centrale concernant le vote d'aujourd'hui seront analysées pour évaluer l'état d'esprit des responsables.

En attendant, les ​investisseurs prendront également connaissance des chiffres définitifs de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'août.

Le léger recul des prix du pétrole contribue en outre à détendre le marché obligataire et à soutenir le moral sur ⁠les marchés d'actions, même si l'escalade lancée par les Houthis en mer Rouge reste une source de grande préoccupation.

Aux valeurs, à Paris, Exosens grimpe de près de 12% après avoir relevé ses perspectives financières annuelles.

Sodexo bénéficcie d'un relèvement de la recommandation de la part de JP Morgan et gagne 3,7%.

Ailleurs en Europe, Bilfinger plonge de 23% après que le groupe allemand de services industriels a revu à la baisse, pour la deuxième fois, ses prévisions pour 2026.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)