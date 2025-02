L’Europe dans le rouge avant l’inflation et après le droits de douane de Trump

Côté statistiques, les données sur l'inflation en France en février et celles aux Etats-Unis (PCE) en janvier seront publiées également demain.

Demain, Casino et Forvia dévoileront à leur tour leurs résultats annuels.

Le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique a inscrit un nouveau plus haut historique au lendemain de la présentation de résultats annuels et de perspectives bien supérieurs aux attentes.

A Paris, Engie, VusionGroup ont échappé à la baisse du marché. L'énergéticien a dominé le CAC 40 après avoir touché un plus haut depuis 2015 à la faveur de la révision à la hausse de ses perspectives pour l'exercice 2025.

Ce jeudi, Trump a confirmé que les droits de douane de 25% contre le Mexique et le Canada entrerait en vigueur le 4 mars, comme anticipé. Cette hausse avait été reportée au début du mois.

"Un peu plus de la moitié des revenus des entreprises européennes provenant des biens d'exportation directe aux Etats-unis sont quelque peu protégés". Les plus menacés sont les constructeurs automobiles, ainsi que certains secteurs liés à la consommation", précise t-il.

"L'Union européenne fera de même", a réagi ce jeudi le ministre français de l'Économie Éric Lombard en réponse à Trump. "Même si c'est défavorable à l'intérêt général, nous devons, nous aussi, protéger nos intérêts et les intérêts des pays de l'Union".

Hier soir, à l'occasion de la première réunion de son cabinet à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a affirmé que les produits européens feront l'objet "prochainement" de 25% de droits de douane, sans avoir donner de détails sur le calendrier et les éventuels secteurs ciblés.

(AOF) - Hormis le FTSE 100, les marchés européens se sont repliés au terme d’une nouvelle séance marquée par des publications d'entreprises contrastées et les annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Le CAC 40 a reculé de 0,51% à 8102,52 points et l’Eurostoxx 50 a cédé 1,13% à 5465,53 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé. Vers 17h30, le Dow Jones avance de 0,69% tandis que le Nasdaq Composite perd 0,63%.

L’Europe dans le rouge avant l’inflation et après le droits de douane de Trump

