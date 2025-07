L'Europe dans le rouge avant de nombreuses publications de sociétés

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine sous le signe de la prudence. Si l'inquiétude prévaut toujours sur les droits de douane avant la date limite du 1er août fixée par Donald Trump, les prochains jours seront animés par de nombreux résultats aux États-Unis (Tesla, Alphabet…) et en Europe (SAP, BNP Paribas, LVMH…). Aujourd’hui, si Ryanair a dévoilé une performance meilleure que prévu, Stellantis a dévoilé une perte. Vers 12h10, le CAC 40 perd 0,49% à 7784,12 points et l'EuroStoxx50, 0,54% à 5330 points. Les taux longs se replient nettement.

En Europe, le titre Ryanair (+ 5,15 %, à 24,29 euros) est particulièrement entouré après la publication de résultats trimestriels particulièrement encourageants, et notamment un bénéfice trimestriel qui a plus que doublé. Au premier trimestre de son exercice 2025-2026, la compagnie à bas coûts irlandaise a généré un bénéfice avant impôts de 820 millions d'euros, en hausse de 128 %, contre seulement 360 millions d'euros un an plus tôt. Parallèlement, le nombre de passagers transportés a augmenté de 4 %, pour un total de 57,9 millions.

En baisse de 3,70 % à l’ouverture, le titre Stellantis a réussi à rattraper une partie de son retard (- 1,81 % à 7,777 euros). Le constructeur automobile a dévoilé des chiffres préliminaires montrant une dégradation plus prononcée qu’anticipé de ses comptes au premier semestre. Les revenus devraient reculer de 12,6 % et la perte nette atteindre 2,3 milliards d'euros. Stellantis connaît une passe difficile depuis bientôt 10 mois, période au cours de laquelle la société a lancé un lourd profit warning, changé de directeur général et retiré ses objectifs 2025 en raison des droits de douane.

Atos (+4,11% à 28,63 euros) débute la semaine parmi les principales progressions du SBF 120 après avoir annoncé une consommation de trésorerie limitée au premier semestre. Au 30 juin 2025, l'estimation de la position de liquidité totale du groupe informatique s'élève à 1,804 milliard d'euros, dont 1,364 milliard de trésorerie et 440 millions d'euros de facilité de crédit renouvelable non tirée, contre 2,179 milliards d'euros fin 2024.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice des indicateurs avancés aux États-Unis en juin sera connu à 16 heures.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,06% à 1,1646 dollar.