L’Europe dans le désordre avant avant un indicateur américain

(AOF) - Les indices européens évoluent en ordre dispersé avec un CAC 40 en hausse de 0,28%, un DAX 40 qui gagne 0,46%, alors que le Footsie à Londres ne cède que 0,04% et la Bourse d’Amsterdam recule de 0,83%, plombée notamment par la chute du titre Adyen. Les investisseurs ne font toutefois pas preuve d’un excès d’optimisme. Ils attendent principalement l’indice des prix à la production américain qui sera dévoilé dans l’après-midi. Cet indicateur clé de l’inflation pourra confirmer ou non les chiffres de l’inflation dévoilés mardi qui plaident pour une baisse des taux de la Fed.

En Europe, à Amsterdam, Adyen (-15,89%, à 1 234,20 euros) est lourdement sanctionné à la Bourse d'Amsterdam. L'entreprise néerlandaise spécialisée dans les solutions de paiement et des services financiers occupe la dernière place au sein de l'indice AEX 25, après la publication de résultats au premier semestre inférieurs aux attentes et la révision à la baisse de son objectif de ventes pour l'année 2025. Sur les six premiers mois de l'année, Adyen a vu son chiffre d'affaires progresser de 20%, à 1,093 milliard d'euros, mais les analystes tablaient sur un niveau légèrement supérieur : 1,11 milliard d'euros selon LSEG.

À Paris, Nexans avance de 1,72%, à 136,30 euros, à la Bourse de Paris. Le titre progresse à la faveur d'une note d'analyse de Berenberg. La banque d'investissement allemande a maintenu sa recommandation d'Achat et relève son objectif de cours sur le titre de Nexans. Celui-ci passe de 120 à 160 euros. " Les résultats du premier semestre de Nexans ont dépassé nos attentes et le consensus, grâce à une forte croissance organique dans les segments ' PWR-Transmission ' et ' PWR-Grid ', ainsi qu’à une rentabilité solide sur l’ensemble des activités ", explique Berenberg pour justifier sa décision.

2CRSi (+7,75%, à 10,84 euros) a annoncé la signature d'un contrat majeur de 47 millions d'euros pour la fourniture de serveurs haute performance destinés à des applications d'intelligence artificielle de pointe en Malaisie. La société qui conçoit et fabrique des serveurs de haute performance prévoit de livrer cette commande d'ici à la fin de l'année et précise que ce contrat illustre " la confiance renouvelée de partenaires internationaux dans la performance et la fiabilité des solutions technologiques de 2CRSi ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de juillet, l’inflation française a progressé de 0,2 %, comme prévu, après une hausse de 0,4 % en juin. En rythme annuel, l’indice des prix à la consommation a ainsi augmenté de 1 %, une donnée conforme aux attentes des analystes. En données harmonisées, l’inflation française de juillet a progressé de 0,3 %, portant la hausse en rythme annuel à 0,9 %, conformément aux prévisions.

Au mois de juin, en rythme mensuel, la production industrielle de la zone euro s’est nettement affaissée de 1,3%, contre une prévision à -0,9% et un précédent à +1,1%. En rythme annuel, elle progresse légèrement de 0,2 %, mais loin des attentes des analystes qui étaient de +1,7%.

Selon des données préliminaires, le PIB de la zone euro a progressé de 0,1% au deuxième trimestre, conformément aux prévisions des analystes. Sur les trois premiers mois de l’année, la croissance s’était élevée à 0,6%. En rythme annuel, la hausse a atteint 1,4%, comme prévu, avec un précédent à +1,5 %.

Selon des données préliminaires, le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre, loin de la hausse de seulement 0,1 % qui était attendue par les analystes. En rythme annuel, la progression s’élève à 1,2 %, contre une prévision à +1 %.

Les investisseurs surveilleront aux États-Unis l'indice des prix à la production et les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage à 14h30.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,19%), il se négocie à 1,1684 dollar.