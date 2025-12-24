 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe dans le calme avant les vacances de Noël
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 09:22

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note calme mercredi en début de séance, ‍les volumes étant faibles en raison de la période des fêtes de Noël.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.125,40 points ‌vers 08h03 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 0,03%, le FTSEurofirst 300 avance de ​0,06% et le Stoxx 600 gagne 0,06%.

Les marchés d'actions ⁠évoluent dans le calme, sans catalyseur majeur, dans des séances écourtées mercredi pour la veille de Noël et ⁠alors que la ‍plupart des Bourses européennes resteront fermées jeudi et ⁠vendredi.

Londres commencera son processus de clôture à 12h30 GMT et Paris à 13h00 GMT. Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Madrid observeront ​également une demi-journée ce mercredi, tandis que Milan, Oslo, Francfort, Zurich, Copenhague, Stockholm, Helsinki et Varsovie resteront fermées.

Les investisseurs ont par ⁠ailleurs assimilé les derniers indicateurs disponibles sur l'économie américaine, ​qui a enregistré une croissance bien supérieure aux ​prévisions au troisième ​trimestre, atteignant 4,3% après 3,8% sur les trois mois précédents. Ces ​chiffres, qui ont été publiés ⁠avec retard en raison du récent "shutdown" aux Etats-Unis, n'ont pas modifié de manière substantielle les paris sur l'assouplissement monétaire de la Fed en 2026.

Aux valeurs, à Paris, Sanofi, qui a annoncé mercredi ‌le rachat du groupe biopharmaceutique américain Dynavax, cède 1,19%

À Londres, BP prend 0,97% après avoir conclu un accord pour vendre 65% de ses parts dans Castrol, sa division spécialisée dans les lubrifiants pour moteurs, à la société d'investissement Stonepeak.

(Rédigé par Diana Mandiá, ‌édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
62,66 USD Ice Europ +0,34%
Pétrole WTI
58,70 USD Ice Europ +0,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris atone, dans des volumes d'échanges faméliques à la veille de Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 09:46 

    La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, à l'entame d'une séance écourtée à la veille de Noël, où les volumes d'échanges sont traditionnellement maigres. L'indice vedette CAC 40 grappillait 13,87 points (+0,17%), pour s'établir à 8.117,72 points ... Lire la suite

  • ( AFP / DAVID GRAY )
    L'once d'or passe la barre des 4.500 dollars, une première
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.12.2025 09:41 

    La hausse des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, mais aussi les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine, ont propulsé mercredi 24 décembre le cours de l'or à de nouveaux sommets, l'once dépassant pour la première fois 4.500 ... Lire la suite

  • Un logo BP dans une station-service à Londres
    BP vend 65% de Castrol à Stonepeak pour 6 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:26 

    BP a annoncé mercredi avoir accepté de céder une participation de 65% dans Castrol à la ‍société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros), valorisant l’unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards ‌de ... Lire la suite

  • Le géant pétrolier britannique BP a annoncé la vente de 65% des parts de sa filiale de lubrifiants moteurs Castrol au fonds d'investissement américain Stonepeak ( AFP / Glyn KIRK )
    BP accélère sa révolution en cédant une part majoritaire de sa filiale Castrol
    information fournie par AFP 24.12.2025 09:20 

    Le géant pétrolier britannique BP a annoncé mercredi la vente de 65% des parts de sa filiale de lubrifiants moteurs Castrol au fonds d'investissement américain Stonepeak, une opération dont elle évalue le produit net à 6 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros). ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank