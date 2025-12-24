L'Europe dans le calme avant les vacances de Noël

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
Les principales Bourses européennes évoluent sur une note calme mercredi en début de séance, les volumes étant faibles en raison de la période des fêtes de Noël.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.125,40 points vers 08h03 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,01%.
L'indice EuroStoxx 50 prend 0,03%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,06% et le Stoxx 600 gagne 0,06%.
Les marchés d'actions évoluent dans le calme, sans catalyseur majeur, dans des séances écourtées mercredi pour la veille de Noël et alors que la plupart des Bourses européennes resteront fermées jeudi et vendredi.
Londres commencera son processus de clôture à 12h30 GMT et Paris à 13h00 GMT. Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Madrid observeront également une demi-journée ce mercredi, tandis que Milan, Oslo, Francfort, Zurich, Copenhague, Stockholm, Helsinki et Varsovie resteront fermées.
Les investisseurs ont par ailleurs assimilé les derniers indicateurs disponibles sur l'économie américaine, qui a enregistré une croissance bien supérieure aux prévisions au troisième trimestre, atteignant 4,3% après 3,8% sur les trois mois précédents. Ces chiffres, qui ont été publiés avec retard en raison du récent "shutdown" aux Etats-Unis, n'ont pas modifié de manière substantielle les paris sur l'assouplissement monétaire de la Fed en 2026.
Aux valeurs, à Paris, Sanofi, qui a annoncé mercredi le rachat du groupe biopharmaceutique américain Dynavax, cède 1,19%
À Londres, BP prend 0,97% après avoir conclu un accord pour vendre 65% de ses parts dans Castrol, sa division spécialisée dans les lubrifiants pour moteurs, à la société d'investissement Stonepeak.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
