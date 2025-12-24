L'Europe dans le calme avant les vacances de Noël

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note calme mercredi en début de séance, ‍les volumes étant faibles en raison de la période des fêtes de Noël.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.125,40 points ‌vers 08h03 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 0,03%, le FTSEurofirst 300 avance de ​0,06% et le Stoxx 600 gagne 0,06%.

Les marchés d'actions ⁠évoluent dans le calme, sans catalyseur majeur, dans des séances écourtées mercredi pour la veille de Noël et ⁠alors que la ‍plupart des Bourses européennes resteront fermées jeudi et ⁠vendredi.

Londres commencera son processus de clôture à 12h30 GMT et Paris à 13h00 GMT. Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Madrid observeront ​également une demi-journée ce mercredi, tandis que Milan, Oslo, Francfort, Zurich, Copenhague, Stockholm, Helsinki et Varsovie resteront fermées.

Les investisseurs ont par ⁠ailleurs assimilé les derniers indicateurs disponibles sur l'économie américaine, ​qui a enregistré une croissance bien supérieure aux ​prévisions au troisième ​trimestre, atteignant 4,3% après 3,8% sur les trois mois précédents. Ces ​chiffres, qui ont été publiés ⁠avec retard en raison du récent "shutdown" aux Etats-Unis, n'ont pas modifié de manière substantielle les paris sur l'assouplissement monétaire de la Fed en 2026.

Aux valeurs, à Paris, Sanofi, qui a annoncé mercredi ‌le rachat du groupe biopharmaceutique américain Dynavax, cède 1,19%

À Londres, BP prend 0,97% après avoir conclu un accord pour vendre 65% de ses parts dans Castrol, sa division spécialisée dans les lubrifiants pour moteurs, à la société d'investissement Stonepeak.

(Rédigé par Diana Mandiá, ‌édité par Augustin Turpin)