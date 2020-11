L' Europe creuse encore l' écart sur les critères ESG

(NEWSManagers.com) - Un sondage de Russell Investments conforte la première place des gestionnaires d'Europe continentale dans le domaine des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

L' engagement des sociétés de gestion sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance a augmenté partout dans le monde en 2020, observe Yoshie Philips, directrice de la recherche en investissement obligataire et spécialiste ESG de Russell Investments. Cependant, l' Europe continentale demeure la principale région spécialiste de l' ESG malgré le fait que ses agences de recherche ESG soient passées aux mains d' acteurs américains. Et de loin, selon les résultats d' une étude annuelle sur les gestionnaires d' actifs et l' ESG menée par Russell Investments.

Au total, 400 sociétés de gestion ont répondu à ce sondage réalisé en mai-juin 2020 (+33% par rapport à 2019). Quelque 60% des entreprises participantes sont basées aux Etats-Unis, 14% au Royaume-Uni, 8% en Europe continentale et le reste ailleurs dans le monde. " Nous avons inclus de nouvelles classes d' actifs comme les actifs réels cette année mais même sans cela et la hausse des participants, nous avons observé une tendance soutenue sur les améliorations des gestionnaires vis-à-vis des critères ESG. Ceux-ci deviennent une considération de plus en plus importante partout " , indique Yoshie Philips à Asset News.

Plus de considération pour l' environnement en Europe

Selon l' étude, 97% des firmes d' Europe continentale sondées (32 gestionnaires) disent intégrer de façon régulière les critères ESG dans leurs processus d' investissement. En comparaison, seulement 78% des gérants américains et 87% des gérants britanniques ont donné une réponse similaire. Le sondage de Russell Investments souligne également que la gouvernance reste de loin (82%) le facteur ESG impactant le plus les décisions d' investissement des gérants (contre 13% pour l' environnement et 5% pour le social). L' Europe continentale, et la France plus particulièrement, se distingue par le fait qu' elle prend bien plus en compte la dimension environnementale (près de 25%) que les autres régions du globe.

Plus de personnes dédiées à l' ESG en Europe

La recherche de Russell Investments montre également le fossé existant entre l' Europe et les autres régions en matière de ressources dédiées à l' ESG. Ainsi, 90% des gérants européens sondés disposent de professionnels passant plus de 90% de leur temps sur des problématiques liées à l' ESG. C' est au moins 20% de plus que toute autre région, renseigne l' étude (67% au Japon, 36% aux Etats-Unis et 55% au Royaume-Uni). Russell Investments conclut également que plus la société de gestion a d' encours, plus il y a de chances qu' elle dispose d' une équipe ESG entièrement dédiée. Les gérants de taille plus modeste doivent, eux, davantage se fier à leurs équipes d' investissement existantes pour conduire des analyses ESG. " Avoir une équipe ESG apporte bien évidemment plus de profondeur à l' expertise et aide aussi à mieux avancer sur l' " agenda " ESG. Néanmoins, disposer d' une équipe ESG n' est pas un must-have car toutes les équipes de gestion peuvent faire de l' ESG " , analyse Yoshie Philips. Pour elle, une question centrale pour les gestionnaires ayant peu d' encours et ne disposant pas de ressources spécifiques ESG est celle de la " digestion " des informations ESG et la façon dont elles vont être intégrées dans leurs décisions d' investissement.

Les Français, champions des initiatives

Par ailleurs, Russell Investments suggère dans son étude que les gestionnaires d' actifs font partie de plus en plus d' initiatives internationales. 75% des sociétés participantes au sondage sont ainsi signataires des Principes pour l' Investissement Responsable des Nations Unies. Yoshie Philips précise que les gérants d' Europe continentale ont rejoint davantage d' initiatives que leurs pairs et identifie les gérants français comme les champions en la matière. " A travers les initiatives, les sociétés de gestion cherchent à identifier ce qui est important à prendre en compte dans leurs décisions d' investissement. De plus en plus de gérants essayent de bâtir un cadre d' investissement solide autour des risques ESG et les initiatives permettent d' aider à trouver une certaine matérialité à ce cadre " , explique Yoshie Philips.

Des données ESG hybrides

Yoshie Philips observe aussi une hausse du nombre de sociétés de gestion mélangeant les données ESG externes avec leurs métriques ESG internes pour construire des vues sur des opportunités d' investissement. Elles représentent 35% des sociétés ayant participé au sondage. Autrement, 46% des firmes participantes indiquent s' appuyer principalement sur des données quantitatives internes et 35% sur des données quantitatives externes. Selon le sondage, MSCI ESG Research reste le fournisseur de données privilégié, devant Sustainalytics, racheté par Morningstar, et oekem, qui fait partie d' ISS. Néanmoins, la première source d' information ESG reste l' engagement direct avec les sociétés. Les données ESG externes n' arrivent qu' en troisième position derrière les rapports des sociétés.