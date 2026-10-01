L'Europe commence le 4e trimestre dans la déprime

Les Bourses européennes commencent le dernier trimestre de l'année dans la déprime, une nouvelle poussée conjointe des cours du pétrole et des rendements obligataires faisant plier les principaux indices actions, et ce, malgré un indice PMI manufacturier plutôt rassurant dans la zone euro.

Vers midi, l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 affiche un recul de plus de 0,8%, tandis que le CAC 40 parisien lâche 1,2%, à 7 866 points, que le DAX 40 de Francfort perd 0,6% et que le FTSE 100 de Londres abandonne 1,5%.

Les inquiétudes concernant la situation au Moyen-Orient continuent de pousser les cours du pétrole à la hausse, avec un baril en progression de près de 3% à la fois pour le WTI et le Brent, à respectivement 92,6 USD et 100,6 USD.

Nourrissant les craintes inflationnistes plus générales, la flambée des cours du pétrole tend à conforter les scénarios de hausses des taux directeurs de la part des banques centrales, ce qui se répercute sur les rendements des marchés obligataires.

Ainsi, le taux de référence à 10 ans des bons du Trésor américain prend 4 points de base pour atteindre 5,33%, son plus haut niveau depuis 2002, tandis que les équivalents sur les dettes française et allemande montent respectivement de 5 points de base, à 4,90%, et de 2 points de base, à 3,60%.

"L'ISM manufacturier et les allocations chômage hebdomadaires constituent le prochain test pour les bons du Trésor américains. Des chiffres solides pourraient renforcer les attentes de hausse des taux en octobre et faire augmenter les rendements", prévient d'ailleurs un stratège d'Exness.

L'indice PMI manufacturier en zone euro au plus haut depuis mai 2022

Ce contexte général des marchés fait passer au second plan un indice PMI manufacturier de la zone euro plutôt rassurant : se redressant de 52,7 en août à 52,9 en septembre, il a atteint son plus haut niveau depuis mai 2022 et demeure élevé au regard de sa moyenne de long terme.

Pour la première fois depuis plus de quatre ans, la conjoncture s'est améliorée dans chacun des huit pays couverts. Parmi les principaux pays, la croissance en Allemagne a été soutenue, tandis que celles enregistrées en Espagne, en France et en Italie ont été plus modérées.

Toutefois, les pressions inflationnistes se sont accélérées pour la première fois depuis quatre mois. "Ce regain d'inflation ne manquera pas d'alimenter les spéculations sur de nouvelles hausses des taux de la BCE", prévient Joe Hayes, senior principal economist chez S&P Global.

Les valeurs en mouvement en Europe

Sanofi figure en tête du CAC 40 en grappillant 0,6%, à la suite de l'élargissement de son partenariat avec Regeneron dans l'immunologie, avec quatre nouveaux anticorps à longue durée d'action. L'accord est notamment perçu par Jefferies comme une première étape pour préparer l'après-Dupixent.

Engie cède par contre 1,5%, après l'annonce du report au 4 novembre des négociations avec l'Etat belge sur la cession de ses actifs nucléaires en Belgique, initialement attendue au 1er octobre. La complexité de l'opération retarde la conclusion d'un protocole d'accord entre le groupe énergétique et Bruxelles.

Ailleurs en Europe, Pandora lâche 4,1% à Copenhague sur fond de propos prudents de sa directrice générale, qui a reconnu une demande américaine stabilisée à un niveau bas pour le bijoutier danois, pénalisée par l'inflation et les prix de l'énergie. BNP Paribas a en outre abaissé son objectif de cours sur le titre.

Infineon gagne 1,2% à Francfort après l'annonce d'un nouveau site de production à Bangkok, qui renforcera les capacités mondiales du groupe allemand, et surtout dans le sillage d'un relèvement d'objectifs de la part de Micron mercredi soir, le groupe américain profitant à plein de l'essor de l'IA.