L'Europe boursière toujours sous pression ; Ubisoft retrouve des couleurs

(AOF) - Les marchés européens évoluent en territoire négatif dans le prolongement de Wall Street hier soir et des marchés asiatiques. Aux Etats-Unis, la croissance de l'emploi s'est accélérée en septembre, mais que le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis quatre ans. Ces tensions s'ajoutent à celles qui prévalent depuis plusieurs jours sur les craintes d'une bulle boursière sur le secteur de l'IA. En Europe, Canal + brille tout comme Ubisoft à Paris, dont la cotation était suspendue depuis une semaine. Le CAC 40 fléchit de 0,06% à 7976 points et l'EuroStoxx 50 de 1,07% à 5510 points.

En Europe, Canal + grimpe de 6,80 euros, à 246,50 pence, à la bourse londonienne, après avoir conservé l'intégralité des droits TV en France des Coupes d'Europe, dont celles de la Ligue des champions, pour la période 2027-2031. Le groupe audiovisuel français, côté à Londres depuis décembre 2024 et la scission de Vivendi, déboursait 480 millions d'euros par saison pour diffuser en France les trois épreuves continentales (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conférence). Il a gardé son exclusivité à un prix "légèrement inférieur au contrat en cours", selon une source proche du dossier.

A Paris, Veolia (-1,41%, à 28 euros) a officialisé ce matin son accord pour l'acquisition de Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, pour une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros environ), soit 9,8 fois l’Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives. Cette opération permettra au spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie de doubler son empreinte dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis. La finalisation de l'acquisition est prévue d'ici 2026, sous réserve de conditions suspensives usuelles.

Ubisoft (+10,96%, à 10,51 euros), dont la cotation était suspendue depuis une semaine, progresse après avoir ouvert en baisse. L'éditeur de jeux vidéo a confirmé ses objectifs annuels après avoir enregistré au deuxième trimestre un net bookings, l'équivalent du chiffre d'affaires, supérieur aux attentes. Le net bookings sur cette période a bondi de 39%, à 490,80 millions d'euros, dépassant nettement l'objectif d'environ 450 millions d'euros. " La surperformance a été portée par des partenariats plus solides qu'attendu" a expliqué le groupe français, qui a également souligné "la contribution significative des séries TV en prises de vues réelles et d'animation". Sur l'exercice 2025-26, l'éditeur de jeux vidéo vise toujours un net bookings stable 1,846 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté proche de l'équilibre et un free cash-flow négatif.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,9 en novembre contre un consensus de 48,1 a indiqué S&P Global. Il était de 47,7 en octobre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 48 à 50,8 entre octobre et novembre. Il était attendu à 48,4. Le PMI manufacturier est passé de 48,8 à 47,8. Il était attendu à 49.

En zone euro, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,4 en novembre, contre 52,5 en octobre. Il était attendu à 52,5. Le PMI dans les services est passé de 53 à 53,1. Il était anticipé à 52,8. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 50 à 49,7. Il était attendu à 50,1.

En Allemagne, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,1 en novembre contre 53,9 en octobre. Il était attendu à 53,7. Le PMI dans les services est passé de 54,6 à 52,7. Il était anticipé à 54. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49,6 à 48,4. Il était attendu à 49,8.

En novembre, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France gagne un point. À 98, il se rapproche de sa moyenne de longue période (100), indique l'Insee ce vendredi. Le climat des affaires rebondit dans les services, se maintient dans le bâtiment et le commerce de gros, et se replie dans l'industrie et le commerce de détail.

Aux Etats-Unis, les estimations flash des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en novembre seront publiées à 15H45 avant l'estimation finale de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre à 16H05.

A la mi-séance, l'euro cède 0,12% à 1,1518 dollar.