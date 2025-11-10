L'Europe boursière termine sur une note euphorique avec l'espoir de la fin du "shutdown"

(AOF) - Les marchés actions européens ont démarré la semaine en nette hausse à l’opposé de la clôture de vendredi, galvanisés par un vent d’optimisme liè à la fin annoncée du "shutdown". Le CAC 40 a progressé de 1,32% à 8055 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 1,84% à 5669 points. Aux Etats-Unis, le vert et la confiance sont également de la partie avec un Nasdaq en croissance de 1,38%, vers 17h45.

La confiance a regagné les marchés après l'accord arraché au Sénat pour mettre fin à la paralysie budgétaire américaine, qui dure depuis le 1er octobre dernier.

Huit sénateurs démocrates devraient se joindre à leurs collèges républicains pour voter en faveur d'un texte permettant le financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026.

Reste que le processus de ratification pourrait s'étendre sur plusieurs jours.

Par ailleurs, la saison des résultats touche à sa fin. Pour Bank of America, 453 entreprises du S&P 500, représentant environ 90 % des bénéfices, ont publié leurs résultats du troisième trimestre. 61 % d'entre elles ont dépassé les prévisions en termes de BPA et de chiffre d'affaires, ce qui est supérieur à la tendance à long terme de 41 % et conforme au trimestre précédent.

Le BPA bottom-up du troisième trimestre (mesure combinée des résultats réels et des estimations consensuelles) affiche une hausse de 13 % en glissement annuel, ce qui porte les prévisions pour le quatrième trimestre à une croissance à deux chiffres du BPA, soit le double des prévisions au début du trimestre, estime Bank of America.

D'autre part, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro s'est dégradé, ressortant à -7,4 en novembre, contre -3,9 attendu, après -5,4 en octobre.

Demain, jour férié oblige, la séance s'annonce en apparence calme. Les investisseurs scruteront les indices Zew en Allemagne et dans la zone euro.

Outre-Atlantique, Wall Street sera ouvert mais les marchés obligataires seront fermés pour " Veterans Day ".

Ce lundi, à Paris, emeis a bondi, finissant à une confortable première place de l'indice SBF 120 après avoir trouvé un accord pour refinancer sa dette.

A New-York, le laboratoire Pfizer s'affichait en léger repli après avoir remporté la bataille contre Novo Nordisk pour Metsera, pour plus de 10 milliards de dollars contre une première proposition de 7,3 milliards de dollars.