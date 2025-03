L'Europe boursière termine sur une bonne note après la BCE

Sur le front des valeurs, Air France-KLM s'est envolé ce jeudi grâce à une fin d'année bien plus solide qu'anticipé. JCDecaux s'est également illustré dans le sillage de solides résultats annuels et de la reprise du versement de dividendes.

Air France-KLM et JCDecaux en haut de l'affiche

"La décision de l'Allemagne peut changer la donne pour l'Europe à long terme, estime Matthew Morgan, responsable de la gestion Fixed Income chez Jupiter AM, insistant sur les défis structurels très importants auxquels l'économie allemande (et donc européenne) est actuellement confrontée.

L'institution basée à Francfort considère que le "processus de désinflation est en bonne voie" alors qu'elle est depuis un peu plus de 24 heures confrontée à la perspective d'une nette hausse des dépenses allemandes.

Les yeux rivés entre les droits de douane et la hausse des taux longs européens, les investisseurs ont également surveillé de près la décision de politique monétaire de la BCE.

