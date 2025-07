L'Europe boursière termine dans le vert ; Legrand en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi ce jeudi, les investisseurs portant une attention particulière aux résultats d'entreprises. Legrand a brillé après avoir relevé son objectif de croissance pour 2025, embarquant dans son sillage Schneider Electric. En revanche, Publicis a nettement décroché. Si le géant publicitaire a dépassé les attentes, ses perspectives revues en légère hausse ont été froidement accueillies. Côté statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi plus que prévu en juin. Le CAC 40 a gagné 1,29% à 7822 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,49% à 5376 points.

En Europe, EasyJet a trébuché lourdement à la Bourse de Londres avec un repli de 5,67 %, à 496 pence. La compagnie aérienne à bas coûts a annoncé un impact financier de 25 millions de livres sterling, environ 28,85 millions d'euros, lié à la hausse du prix des carburants et aux grèves en France. Dans le détail, l'augmentation du prix du carburant jouera pour 10 millions de livres sterling, et la grève des contrôleurs aériens français pour 15 millions de livres sterling.

Legrand (+8,96% à 121,55 euros) a caracolé en tête de l'indice CAC 40 et inscrit un plus haut historique après avoir relevé son objectif de croissance pour 2025. Le groupe d'équipements électriques embarque dans son sillage Schneider Electric (+5,08% à 233,05 euros), deuxième plus forte hausse du principal indice parisien. Legrand vise désormais une progression des ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) comprise entre 10% et 12% contre de 6% à 10% précédemment, dont une croissance organique comprise entre 5% et 7% et une croissance par acquisition d’environ 5%.

Publicis (-6,65% à 83,90 euros) a fermé la marche de l'indice CAC 40 malgré après avoir rehaussé son objectif 2025 de croissance grâce à des gains records de budgets. Le groupe de communication anticipe désormais une croissance organique de près de 5% contre une fourchette précédente de 4 à 5 %. Il a réitéré par ailleurs son objectif 2025 de taux de marge opérationnelle, qui devrait enregistrer une légère amélioration par rapport à son niveau de 18 % en 2024, le plus élevé du secteur.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,0% en juin 2025, contre 1,9% en mai, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,5%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,3% en juin 2025, contre 2,2% en mai. Un an auparavant, il était de 2,6%.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 33 en juillet comme attendu. Il avait atteint 32 en juin.

Les stocks des entreprises américaines sont stables en mai comme attendu. Ils étaient aussi stables le moins précédent.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 15,9 en juillet, contre un consensus de -1,2, après -4 en juin.

A la clôture, l'euro cède 0,35% à 1,1596 dollar.