L'Europe boursière termine dans le rouge avant une salve de résultats

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en territoire négatif, à l'exception du footsie, après une séance marquée par la nette baisse de la confiance des ménages américains. Le CAC 40 s’est replié de 0,49% à 8051,07 points et l’Eurostoxx 50 a reculé de 0,17% à 5444,75 points. Wall Street s’affiche également dans le rouge avec un Nasdaq en contraction de 1,73%, vers 17h45. Le rendement du 10 ans américain est toujours sous pression, perdant près de 10 points de base à 4,31%. Le 10 ans allemand est quasi stable, à 2,46%.

Une information de presse de Bloomberg News a dévoilé que l'administration Trump a l'intention de resserrer la vis en matière d'exportations de semi-conducteurs vers la Chine.

Cette annonce intervient dans un contexte où le nouveau locataire de la Maison Blanche a déclaré hier que les droits de douane imposés au Mexique et au Canada seraient imposés comme prévu.

Parmi les statistiques du jour, le PIB en Allemagne au quatrième trimestre a reculé de 0,2% comme attendu après une hausse de 0,1% au trimestre précédent.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs s'est contractée plus que prévu, l'indice ressortant à 98,3 en février contre 105,3 en janvier, révisé de 104,1. Il était attendu à 102,7. Il s'agit de sa plus forte baisse mensuelle depuis août 2021.

"Les références à l'inflation et aux prix en général continuent de figurer en bonne place dans les réponses écrites, mais l'accent s'est déplacé vers d'autres sujets. Les mentions du commerce et des droits de douane ont fortement augmenté, revenant à un niveau inégalé depuis 2019. Plus particulièrement, les commentaires sur l'administration actuelle et ses politiques ont été dominants dans les réponses", détaille Stephanie Guichard, économiste senior, Global Indicators du Conference Board.

Cette statistique vient confirmer le ralentissement de la croissance de la première économie mondiale après plusieurs données décevantes en fin de semaine dernière.

D'autre part, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 4,5% en décembre en rythme annuel, contre un consensus de 4,4%. Il avait progressé de 4,3% en novembre.

D'ici à la fin de semaine, l'agenda des publications d'entreprises va s'intensifier.

Danone, Stellantis et...Nvidia au menu de mercredi

Le mastodonte de l'intelligence artificielle, Nvidia, présentera demain l'état de ses finances du quatrième trimestre 2024 après la clôture de Wall Street. A Paris, deux membres du CAC 40- Danone et Stellantis - dévoileront leurs résultats annuels.

Eiffage, Fnac-Darty, Worldline, Interparfums, Ipsos, SES et Wendel seront aussi sur le gril.

Ce mardi, Bureau Veritas, qui a intégré l'indice CAC 40 en décembre dernier, s'est replié après avoir dévoilé des résultats 2024 solides sur fond de perspectives prudentes.

De son côté, Clariane a dévissé au lendemain de la présentation de ses résultats annuels.