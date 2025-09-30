L'Europe boursière sur une note hésitante face au risque d'un "shutdown"

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en territoire négatif dans l'attente d'un possible "shutdown" américain. Dans ce contexte, l'or s'est hissé à un nouveau sommet historique, à 3871,72 dollars l'once, jouant pleinement son rôle de valeur refuge. L'inflation en France a accéléré en septembre à 1,2%, contre 0,9% en août du fait d'une augmentation du prix des services. Côté valeurs, Valneva bondit après des données positives sur son vaccin contre le chikungunya. Le CAC 40 se replie de 0,36%, à 7852 points, et l'EuroStoxx 50 cède 0,15%, à 5498 points.

En Europe, le distributeur de mode en ligne britannique Asos (-9,04% à 266,50 pence) chute à la Bourse de Londres après l'annonce ce mardi d'un avertissement sur son chiffre d'affaires et son Ebitda ajusté pour l'exercice 2025. La valeur brute des marchandises (GMV) du groupe devrait être inférieure aux prévisions, avec des revenus se situant légèrement en dessous des estimations du marché qui anticipe une baisse de 8,4% en glissement annuel en devises constantes. La société dit " continuer de se concentrer sur des ventes de meilleure qualité dans un contexte de consommation plus faible ".

À Paris, Emeis (+ 1,07 %, à 14,15 euros) a fait preuve de volatilité à l’ouverture. En hausse de 5,71 % dans les premiers échanges, le titre a ensuite basculé dans le rouge jusqu’à perdre 3,21 % avant de se retrouver des couleurs. Le groupe spécialisé dans l’accompagnement des populations fragiles, que ce soit physique, mentale ou cognitif, a dévoilé ses résultats semestriels, marqués par de bonnes performances et notamment une poursuite de la trajectoire de reprise.

Valneva (+12,70% à 5,15 euros) culmine en tête de l'indice SBF 120 après avoir dévoilé des données positives sur son vaccin Ixchiq contre le chikungunya. Selon une étude, 95% des 254 participants en bonne santé ont conservé des titres d'anticorps neutralisants supérieurs au seuil de séropositivité quatre ans après une seule injection du vaccin. En outre, la persistance des anticorps a été observée autant chez les adultes âgés de 65 ans et plus que chez les jeunes adultes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août 2025, les prix de production de l’industrie française se replient (-0,4% après +0,7% en juillet et +0,1% en juin). Les prix de production repartent à la baisse pour les produits destinés au marché français (-0,2% après +0,5% en juillet) et, plus fortement encore, pour ceux destinés aux marchés extérieurs (-0,9 % après +1,1 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française baissent de 0,4% après une stabilité en juillet.

Sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,2% en septembre 2025, après +0,9% en août. Cette hausse de l’inflation s’expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé.

En Allemagne, le taux de chômage est resté stable en septembre, à 6,3% conformément aux attentes et après un taux similaire de 6,3% en août.

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,2% en août après un repli de 0,5% le mois précédent. Elles étaient attendues en hausse de 0,6%.

À la mi-séance, l'euro progresse de 0,20% à 1,1751 dollar.