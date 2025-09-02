 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Europe boursière sous pression dans un contexte de hausse des taux longs
information fournie par AOF 02/09/2025 à 17:44

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le rouge dans un environnement marqué par la hausse des taux longs. Pour cette deuxième séance de septembre, le CAC 40 a reculé de 0,70% à 7654 points et l’EuroStoxx 50 de 1,36% à 5293,90 points. A Wall Street, qui a rouvert après un week-end prolongé dû au Labor Day, les indices américains sont également orientés dans le rouge avec un Dow Jones en repli de 1,02%, vers 17h45.

L'indice de volatilité Vix, qui mesure le degré d'incertitude sur les marchés, bondit de près de 16% à 18,66.

Cette séance de mardi a été marquée par la hausse des taux longs en raison des craintes à propos de la dette publique aux Etats-Unis et en Europe.

Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest, considère que l'incapacité française à réduire le train de vie de l'Etat pour rester dans une trajectoire budgétaire acceptable est un problème récurrent et pourrait affecter les taux français, ainsi que les sociétés les plus domestiques.

" Les rendements des obligations allemandes, françaises et néerlandaises à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la crise de l'euro en 2011, tandis que le rendement des gilts britanniques à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 1998. " signalait ce matin Jim Reid, responsable des études économiques chez Deutsche Bank. Dans la matinée, le rendement du 30 ans français a même touché un plus haut depuis juin 2009 à 4,513 %, selon des données Reuters.

Dans ce contexte, l'once d'or au comptant a dépassé les 3500 dollars dans la nuit pour atteindre un plus haut historique à un 3514 dollars en fin d'après-midi.

" Le statut de l'or en tant que diversificateur de long terme des portefeuilles se renforce dans un contexte d'augmentation de la dette publique, d'inflation persistante, de risques géopolitiques et de volonté des banques centrales des anciens pays du G10 d'augmenter la part de leurs avoirs en or à long terme dans le total de leurs réserves. ", explique UBS.

Côté statistiques, le secteur manufacturier s'est de nouveau contracté en août aux Etats-Unis, mais sur un rythme plus faible qu'en juillet, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 48,7 le mois dernier contre 48 en juillet et un consensus de 49.

Demain, les investisseurs scruteront la publication des indices PMI des directeurs d'achat en zone euro dans le domaine des services avant de s'intéresser au Livre beige de la Fed.

Côté valeurs, le secteur du luxe a brillé ce mardi à la faveur du relèvement à l'Achat de Deutsche Bank sur LVMH et Kering. A l'inverse, Delta Plus Group a souffert au lendemain de ses semestriels.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

