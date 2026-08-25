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L'Europe boursière sous le signe du rebond
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 11:57
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Les marchés actions européens évoluent dans le vert ce mardi, soutenues par la baisse des cours du pétrole. A Paris, peu avant midi, le CAC 40 gagne 0,43% à 8 490 points. A Francfort, le DAX avance de 0,72%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 glane 0,08%. L'EuroStoxx 50 progresse de 0,53%.

Hier, Washington a accentué la pression économique sur Téhéran en menaçant de sanctions les partenaires commerciaux de l'Iran. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a averti que les pays et les entreprises poursuivant leurs échanges avec la République islamique pourraient être visés, sans toutefois préciser les Etats ou les entités concernés.

La situation reste par ailleurs particulièrement tendue dans le détroit d'Ormuz. Lundi, seuls deux navires de transport ont emprunté cette voie maritime, soit le niveau le plus faible observé depuis le début du mois de mai.

Ce mardi, le cours du pétrole recule avec un baril de Brent en retrait de 2,59% à 89,59 dollars.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont accueilli favorablement les dernières données en provenance d'Allemagne. L'économie de la première puissance européenne a progressé plus fortement qu'estimé initialement au deuxième trimestre : le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,3% entre avril et juin par rapport aux trois mois précédents, contre une hausse de 0,2% annoncée lors de la première estimation.

Autre signal encourageant, le climat des affaires allemand s'est nettement amélioré en août. L'indice Ifo est ressorti à 88,8 points, contre 87,2 attendu par le consensus et 86,7 le mois précédent.

Les investisseurs s'affichent dans une position attentiste en amont des résultats trimestriels de Nvidia mercredi, journée qui sera aussi marquée par les chiffres de l'inflation PCE américaine.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, Exosens avance de 1,58% à Paris, porté par l'annonce d'une première commande portant sur 1 600 systèmes complets de vision nocturne dans le cadre d'un programme de l'armée américaine.

Air France-KLM gagne pour sa part près de 5% après le relèvement de la recommandation de Kepler Cheuvreux à "conserver", contre "alléger" précédemment.

Ailleurs en Europe, Gerresheimer chute de plus de 6%. Le fabricant allemand de matériel médical a annoncé lundi la démission, à sa demande, de son président du directoire par intérim, Uwe Röhrhoff.

Sur le plan sectoriel, l'automobile évolue à contre-courant de la tendance générale, pénalisée par le regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le Canada, le constructeur Renault concédant 1,84%, Ferrari 1,72% et Volkswagen 0,46%.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,01% à 1,1669 dollar.

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