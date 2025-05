L'Europe boursière reprend des couleurs en l'absence de catalyseurs

Sur le front géopolitique, l'UE et la Grande-Bretagne ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie sans attendre les États-Unis, au lendemain d'un entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui n'a abouti à aucune promesse de cessez-le-feu en Ukraine.

Cette séance de mardi s'est déroulée sans catalyseurs majeurs. Les investisseurs ont, quand même eu à surveiller de la confiance des consommateurs de la zone euro qui s'est améliorée plus que prévu sur un mois en mai. L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro ressort à -15,2 en mai contre -16,6 en avril (révisé), tandis que les économistes s'attendaient à -16,0.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mardi en territoire positif. Le CAC 40 a progressé de 0,75%, à 7942,42 points et l’EuroStoxx 50 de 0,42%, à 5449,89 points. En Allemagne, l’indice Dax a atteint un record absolu en séance, à 24080 points. En revanche, aux Etats-Unis, les indices s'inscrivent ans le rouge, avec un Dow Jones en retrait de 0,15%, vers 17h40.

