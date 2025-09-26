L'Europe boursière rassurée par les données US sur l'inflation

(AOF) - En recul hier, les marchés actions européens ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note positive après la publication de l'indice PCE outre-Atlantique. Le CAC 40 a progressé de 0,97% à 7870 points et de 0,22% en rythme hebdomadaire. L'EuroStoxx 50 a gagné 0,97% à 5497 points. À Wall Street, le vert est également à l'honneur avec un Dow Jones en croissance de 0,50%, vers 17h45.

Particulièrement attendu par les investisseurs, l'indice PCE américain en août a progressé de 2,7% en rythme annuel, après +2,6% en juillet et un consensus de +2,7%. L'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort en hausse de 2,9% en août, en ligne avec les attentes et après +2,9% en juillet.

"La mesure d'inflation préférée de la Fed, le " core PCE ", ne montre toujours pas de signe franc d'accélération, les hausses de droits de douane n'expliquant qu'un surplus d'inflation d'environ 3 dixièmes en cumulé. Dans ces conditions, la Fed n'hésitera pas à prioriser la stabilisation du marché du travail par rapport à l'inflation si nécessaire", soutient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.

"Ce rapport sans surprise est un argument supplémentaire pour les " hawks ou faucons " qui prônent la prudence et évitent les baisses agressives", estime de son côté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. L'absence de surprise, poursuit-il, est synonyme de bonnes nouvelles et de tendance haussière des marchés.

En outre, le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 55,1, contre 55,4 selon une estimation préliminaire et après 58,2 en août. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le mois de mai 2025.

Nouveaux droits de douane

Sur le front commercial, de nouveaux droits de douane ont été dévoilés par Donald Trump sur le secteur pharmaceutique, les poids lourds ainsi que certains fabricants de meubles. Sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a annoncé l'imposition de droits de douane de 100%, à partir du 1er octobre, sur tous les produits pharmaceutiques de marque ou brevetés, sauf si l'entreprise construit actuellement son usine de fabrication sur le territoire américain.

Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs annoncé vouloir protéger les grands constructeurs de poids lourds " de la concurrence extérieure déloyale ". Par conséquent, un droit de douane supplémentaire de 25% sera appliqué dès le 1er octobre sur tous les " gros camions " fabriqués ailleurs dans le monde et importés aux États-Unis.

Côté valeurs, TP, ex-Teleperformance, a reculé dans le sillage de la performance trimestrielle de son concurrent américain Concentrix, qui a revu à la baisse ses perspectives annuelles.

Cegedim a, pour sa part, brillé après la publication de résultats semestriels en hausse et la confirmation de ses objectifs annuels.