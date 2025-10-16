 Aller au contenu principal
L'Europe boursière rassurée après le rejet de la censure
information fournie par AOF 16/10/2025 à 17:52

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en hausse, entre soulagement du rejet des deux motions de censure déposées à l'Assemblée nationale et poursuite des résultats d'entreprises. Le CAC 40 s'est adjugé 1,38% à 8188 points, se rapprochant de ses meilleurs niveaux de mars 2025 lorsqu'il était monté jusqu'à 8258 points et de son plus haut absolu de mai 2024 à 8259,19 points. L'EuroStoxx 50 a gagné 0,79% à 5649 points. Aux Etats-Unis, les indices s'affichent dans le vert, avec un Dow Jones, en croissance de 0,14%, vers 17h45.

Atones à l'ouverture, les indices européens, CAC 40 en tête, ont gagné en assurance, une fois que le gouvernement Lecornu -deuxième opus- est parvenu à s'extirper du piège des deux motions de censure déposées ce jeudi à l'Assemblée nationale, d'abord par LFI puis par le RN. Chacune a manqué 18 voix pour être adoptée. Le locataire de Matignon peut respirer et espérer faire adopter un budget.

Dans ce contexte moins tendu, le spread franco-allemand, une mesure du risque politique, a continué de se resserrer. Il est tombé à 76,7 points de base contre 77,5 points de base lors de la clôture à Paris hier. Il avait culminé à 89 le lundi 6 octobre après la démission de Sébastien Lecornu.

Parallèlement, la publication des résultats d'entreprises poursuit son cours des deux côtés de l'Atlantique.

Pernod Ricard, qui a fait part, comme attendu, d'une baisse de ses ventes trimestrielles. Sartorius Stedim Biotech grimpe après avoir ajusté à la hausse ses ambitions annuelles, tandis que FDJ United cède du terrain après un chiffre d'affaires et des prévisions décevants.

Sur le front des statistiques, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est vivement contracté en passant de 23,2 à -12,8 points, alors que les économistes tablaient sur un repli à 8,6 points. A -12,8, il est à son plus bas niveau depuis le mois d'avril, qui avait été marqué par les annonces de Donald Trump sur l'instauration de droits de douane.

Par ailleurs, l'indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers s'est amélioré nettement plus que prévu en octobre. Il est passé de 32 à 37 points, alors que les analystes s'attendaient à une progression de seulement 1 points, à 33. A 37 points, il se situe à un niveau inédit depuis le mois d'avril dernier.

