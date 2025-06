L’Europe Boursière positive avant la décision de la BCE

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé cette séance de mercredi en territoire positif avant la décision de politique monétaire de la BCE demain après-midi. Enregistrant une deuxième séance consécutive dans le vert et confirmant son rebond, le CAC 40 a gagné 0,53%, à 7804,67 points. De son côté, l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,57%, à 5 406,13 points. Aux États-Unis, à 17h45, les indices évoluent aussi dans le vert en dépit de créations d'emplois nettement inférieures aux attentes. Le Dow Jones avance de 0,12%.

Hier, le président américain Donald Trump a bien augmenté les droits de douane de 25 à 50% sur les importations d'acier et d'aluminium. Dans un décret publié mardi, le chef d'Etat a justifié cette hausse par la volonté de "s'assurer que les importations ne mettront pas en péril la sécurité nationale".

"Ces nouveaux droits de douane seront plus efficaces pour lutter contre l'excès de production bon marché provenant des pays étrangers qui vient miner la compétitivité des industries de l'acier et de l'aluminium des États-Unis", explique t-il.

La BCE en ligne de mire

C'est dans ce contexte de guerre commerciale que la BCE rendra demain à 14h15 sa décision de politique monétaire. "Avec une inflation en route vers les 2% d'ici la fin de l'année et sous les 2% l'année prochaine, la BCE devrait être à l'aise pour baisser de nouveau ses taux, à 2%", estime LBP AM.

L'asset manager "continue de penser que la BCE devrait ralentir ses baisses de taux cet été, avec une seule baisse de taux supplémentaire durant le reste de l'année".

"À l'heure actuelle, le consensus Bloomberg et les marchés anticipent pleinement une baisse des taux de 25 points de base, ce qui porterait le taux de dépôt à 2 %", a déclaré de son côté Felipe Villarroel, gérant de portefeuille associé chez TwentyFour AM (boutique Vontobel).

"Cette baisse pourrait faire de la BCE la première banque centrale d'un marché développé à atteindre son taux terminal, c'est-à-dire le point le plus bas atteint dans un cycle donné", précise t-il.

Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance ce mercredi des indicateurs PMI.

En zone euro, le PMI composite de l'activité globale (moyenne pondérée de l'indice PMI de la production manufacturière et celui de l'activité du secteur des services) s'est replié de 50,4 en avril à 50,2 en mai. Il était attendu à 49,5.

Bien qu'il s'inscrive ainsi au-dessus de la barre du 50 du sans changement pour un cinquième mois consécutif et continue de signaler une hausse de l'activité, le taux de croissance n'a été que marginal et a affiché son plus bas niveau depuis février dernier.

La faible expansion du secteur privé a par ailleurs entièrement reposé sur les performances du secteur manufacturier, l'activité ayant diminué pour la première fois depuis novembre dernier dans le secteur des services.

Aux Etats-Unis, les créations de postes dans le secteur privé ont déçu en mai : 37 000 après 62 000 en avril. Le consensus s'élevait à 111 000. Il s'agit du niveau le plus faible depuis mars 2023. Le secteur des services aux Etats-Unis s'est contracté en mai pour la première fois depuis 1 an. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49,9, contre 51,6 en avril, selon l'Institute for Supply Management. Ces deux statistiques ont provoqué une nette détente des taux longs aux Etats-Unis.

Au chapitre des valeurs, Rémy Cointreau a enregistré une des plus fortes progressions au sein de l'indice SBF 120. Le spécialiste des vins et spiritueux anticipe un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires entre 4-6% pour l'exercice 2025-2026. Le groupe a fait part de cet objectif en dépit de la dégradation de ses comptes annuels sur l'exercice 2024-2025.

STMicroelectronics a affiché la plus forte hausse du CAC 40 grâce à des commentaires de son PDG, Jean-Marc Chéry. Il estime que l'entreprise "se trouve dans une dynamique de reprise", selon Reuters.