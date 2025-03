L'Europe boursière plongée dans le rouge sur fond de vives tensions commerciales

"Les tendances de croissance des revenus des primes, des vols internationaux et de la fidélisation sont conformes aux attentes, note Bofa Securities. Mais la question clé est de savoir si la faiblesse de la demande est transitoire. Nous tablons sur un rebond de l'industrie du transport aérien une fois la stabilité macroéconomique atteinte".

Ce mardi, le secteur aérien a nettement dévissé, de Air-France KLM à IAG en passant par Lufthansa, emporté par le repli de Delta Airlines à New York. La compagnie aérienne américaine a divisé par deux sa prévision de bénéfice par action pour le premier trimestre, invoquant un affaiblissement de la demande aux Etats-Unis.

Sur fond de tensions commerciales entre Washington et Ottawa, la Banque centrale du Canada livrera mercredi son verdict.

Par ailleurs, les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres de l'inflation de février aux Etats-Unis et jeudi de la publication des prix à la production, à une semaine de la décision de politique monétaire de la Fed (18-19 mars).

Et Trump ne s'est pas arrêté là pour riposter à la hausse des droits de douane de 25% sur l’électricité imposés par la province canadienne de l'Ontario. Il a assuré sur sa plateforme Truth Social qu'il imposerait le 2 avril de telles taxes douanières sur les voitures que cela " mettra à l'arrêt définitivement l'industrie automobile au Canada ". Sans tarder, Stellantis est tombé à la dernière place de l'indice CAC 40. Le Canada, cinquième pays d'origine des voitures vendues aux États-Unis, représentait 14% des ventes du constructeur aux Etats-Unis en 2024, selon Jato Dynamics.

Le locataire de la Maison Blanche, en poste depuis le 20 janvier, a proféré de nouvelles menaces commerciales contre le Canada, annonçant qu'il doublait à 50% (contre 25% auparavant) les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien devant entrer en vigueur demain.

Les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine d'un côté et les dernières décisions en date de Donald Trump en matière de droits de douane ont assommé les marchés ce mercredi.

(AOF) - Les marchés actions européens, qui s’affichaient en timide hausse à mi-séance, ont clôturé en territoire négatif. Le CAC 40 a reculé de 1,31% à 7941,91 points et l’EuroStoxx 50 de 1,54% à 5303,89 points. De l’autre côté de l’Atlantique, après un lundi noir à Wall Street, les indices américains évoluent aussi dans le rouge, avec un Dow Jones en repli de 1,38%, vers 17h45.

