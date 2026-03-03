L'Europe boursière plongée dans le rouge sur fond de guerre régionale au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 12:16
La nervosité est palpable sur les marchés européens sur fond de guerre régionale au Moyen-Orient quatre jours après le lancement des hostilités par la coalition américano-israélienne contre l'Iran.
Un tel contexte géopolitique favorise la flambée des cours de l'or noir. Après s'être appréciés de plus de 6% hier, les cours du pétrole continuent sur leur lancée : 6,74% pour le Brent à 83,30 dollars et 7,87% pour le WTI, à 76,38 dollars.
"L'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran pourrait s'avérer être l'escalade militaire la plus importante au Moyen-Orient depuis plus de deux décennies. Les informations faisant état de l'assassinat du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ont plongé la République islamique dans la crise la plus grave qu'elle ait connue depuis la révolution de 1979. Etant probablement plus proche du début de ce conflit que de sa fin, sa durée et son ampleur détermineront le nombre de classes d'actifs qui seront finalement touchées et l'importance de l'impact sur les prix", souligne Nitesh Shah, directeur de la recherche sur les matières premières et la macroéconomie pour l'Europe chez WisdomTree.
"Du côté obligataire, un choc énergétique prolongé pourrait affaiblir la croissance tout en soutenant l'inflation, créant un environnement plus complexe pour les banques centrales", estime Chris Iggo, Chair of the Investment Institute et CIO d'AXA IM Core chez BNP Paribas Asset Management.
Sur le front des valeurs, à l'exception notable de Capgemini ( 0,63%), toutes les autres valeurs du CAC 40 étaient plongées dans le rouge, vers 12h00. Thales (-2,50%) n'a pas la faveur des investisseurs malgré une bonne copie annuelle en 2025 assortie de perspectives jugées prudentes.
Worldline (-6,64%) a annoncé avoir finalisé la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4, pour une valeur d'entreprise d'environ 70 MEUR.
Ailleurs en Europe, Beiersdorf (-17,06%), fabricant de la crème Nivea, a livré des prévisions prudentes pour 2026, évoquant une croissance du chiffre d'affaires modérée voire nulle et un repli de la marge opérationnelle.
Côté statistiques, l'inflation annuelle dans la zone euro devrait atteindre 1,9% en février 2026, contre 1,7% en janvier, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les services demeurent le principal moteur de la hausse des prix, avec une progression attendue de 3,4% sur un an, après 3,2% en janvier.
Vers 12h00, l'euro recule de 0,85% à 1,1595 dollar.
A lire aussi
-
Les Bourses mondiales creusent encore leurs pertes mardi, lestées par la flambée des prix de l'énergie au quatrième jour du conflit israélo‑américain contre l'Iran, qui ravive les craintes d'une inflation généralisée et fait grimper nettement les taux des emprunts ... Lire la suite
-
Dissuasion nucléaire : l'Otan "salue l’initiative du président Macron" et "se félicite d'une meilleure coopération à venir avec Paris"
Lundi, le président français Emmanuel Macron a proposé une coopération nucléaire inédite pour la défense de l'Europe, avec l'Allemagne comme "partenaire clé" "Nous saluons l’initiative du président Macron". Les évolutions de la dissuasion nucléaire française annoncées ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
"Mettez sur la table les preuves": au premier jour de son procès mardi à Soissons (Aisne), Christophe Ellul a pointé "plein d'incohérences" qui laissent selon lui planer le doute sur la responsabilité de son chien dans la mort de sa compagne Elisa Pilarski. Christophe ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer