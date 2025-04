L'Europe boursière plombée par les droits de douane réciproques

Signe de l'inquiétude à propos des perspectives économiques, les cours du pétrole perdent ainsi plus de 3% en cette fin de matinée.

Les taux ont été fixés à 24 % pour le Japon, l'un des plus proches alliés des Etats-Unis, 26 % pour l'Inde, 32 % pour Taïwan ou 46 % pour le Vietnam. Ils entreront en vigueur les 5 et 9 avril.

Les Etats-Unis vont appliquer 20% de droits de douane sur les produits en provenance de l'Union européenne et 54% sur ceux venant de Chine.

Pour l'heure, l'industrie pharmaceutique est exemptée des droits de douane réciproques à l'inverse de nombreux secteurs (vins et spiritueux, automobile, luxe...).

(AOF) - Les marchés actions européens ont la gueule de bois au lendemain de l'onde de choc provoquée par l'annonce des droits de douane réciproques orchestrés par Donald Trump. Vers 11 heures, le CAC 40 fléchit de 1,78% à 7718 points et l'EuroStoxx 50 de 1,73% à 5212 points. La Bourse japonaise a perdu 2,77%. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a jugé qu'il s'agissait d'un " coup dur pour l'économie mondiale". Le locataire de Matignon François Bayrou a déploré, quant à lui, une "catastrophe pour le monde de l'économie" qui met l'Europe en "immense difficulté".

