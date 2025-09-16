L’Europe boursière morose avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mardi sous le signe de la baisse à la veille du verdict de la Fed. Le CAC 40 s’est replié de 1% à 7818 points, mettant fin à une série de six hausses consécutives. L’EuroStoxx 50 a perdu 1,26% à 5371 points. Même tendance baissière aux États-Unis, avec un Dow Jones en recul de 0,38%, vers 17h45.

Attentisme et prudence : deux maîtres-mots pour qualifier cette séance de mardi. Les investisseurs sont restés sur leur garde avant la décision de politique monétaire de la Fed, programmée demain soir.

"La Fed devrait baisser ses taux de 25 points de base demain, la première baisse de l'année après un bref cycle d'assouplissement fin 2024. Une série de chiffres récents peu encourageants sur l'emploi pourrait convaincre les décideurs politiques de reprendre les baisses de taux. Mais la Fed se trouve dans une position difficile : elle est confrontée à un risque de stagflation sous la pression du président américain", soutient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

En Allemagne, l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 37,3 en septembre, contre 25,3 attendu, après 34,7 en août.

L'euro s'adjuge 0,62%, à 1,1840 dollar, ce mardi, vers 17h40, évoluant au plus haut depuis le 1er juillet sur fond de baisse annoncée des taux directeurs de la réserve fédérale américaine.

Outre la décision de la Fed attendue mercredi soir, il faudra surveiller demain les décisions monétaires du Canada et du Brésil et les résultats de Bolloré, Aubay, Sidetrade, Solutions30, ForseePower, HiPay et InnatePharma.

Ce mardi, BNP Paribas a reculé après avoir dévoilé sa trajectoire de rentabilité pour 2028. Si VusionGroup a flambé en tête de l'indice SBF 120 après le relèvement de ses perspectives annuelles, Exail Techologies a sombré après des résultats solides mais jugés un peu courts.