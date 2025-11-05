L'Europe boursière mal en point ; Bouygues solide

(AOF) - Les marchés européens sont plongés dans le rouge, dans le prolongement d'un début de semaine sous le signe de la contraction. Le principal indice de la place parisienne se dirige tout droit vers une septième séance de suite en zone négative. L'heure est à la prudence alors que la saison des résultats arrive à son terme. Le PMI Composite en France affiche son plus bas niveau depuis février dernier. Au rayon des valeurs, Bouygues s'illustre dans le sillage de sa performance sur 9 mois. Vers midi, le CAC 40 se replie de 0,30% à 8043 points et l'EuroStoxx 50 fléchit de 0,80% à 5614 points.

En Europe, Novo Nordisk (+2,55%, à 323,23 couronnes danoises) ne tremble pas en bourse malgré des comptes trimestriels jugés décevants par les analystes et un quatrième avertissement sur résultats cette année. Au troisième Novo Nordisk a vu ses ventes progresser de 5%, à 74,976 milliards de couronnes danoises (10,043 milliards d’euros), contre un consensus à 74,168 et une prévision de 76,337 pour Oddo BHF. Chez Jefferies, les analystes évoquent également des ventes inférieures aux attentes.

En France, Bouygues (+2,53% à 40,18 euros) s'invite en tête de l'indice CAC 40 après une performance à 9 mois légèrement supérieure aux attentes qui s'accompagne d'un réajustement des perspectives annuelles. Sur les 9 premiers mois de l'année, Bouygues a déclaré un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7% à 735 millions d'euros.

Transgene (-12,85% à 1,28 euro) a indiqué hier soir qu'il disposait, au 30 septembre 2025, de 12,8 millions d'euros de trésorerie, contre 16,7 millions d'euros au 31 décembre 2024. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, la consommation de trésorerie nette de la société de biotechnologie s'est élevée à 28,8 millions d'euros, incluant la cession de créance du crédit d'impôt recherche 2024 pour 5,2 millions d'euros en juin 2025, contre 31,3 millions d'euros sur la même période en 2024. La société annonce qu'elle est financée jusqu'à fin décembre 2026.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les dernières données PMI de S&P Global ont mis en évidence une moindre contraction de l’activité en octobre dans le secteur des services français. L'indicateur ressort à 48, contre 47,1 attendu après 48,5 en septembre. Le PMI Composite S&P Global atteint 47,7, contre 46,8 prévu et après 48,1 le mois précédent.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) des services est ressorti à 53 en octobre, contre un consensus de 52,6 après 51,3 en septembre, a indiqué S&P Global. Le PMI Composite s'établit à 52,5, contre 52,2 de consensus après 51,2 le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur des services en Allemagne est ressorti à 54,6 contre un consensus de 54,5 après 51,5 en septembre. Le PMI Composite s'établit à 53,9 contre 53,8 attendu après 52 le mois précédent.

En septembre 2025, en France, la production rebondit dans l’industrie manufacturière (+0,9% après ‑1% en août 2025), ainsi que dans l’ensemble de l’industrie (+0,8% après ‑0,9% en août 2025). La production cumulée des trois derniers mois (juillet à septembre 2025) est supérieure à celle des trois mêmes mois de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (+1,3%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1%). Sur cette période, la production augmente nettement dans la fabrication de matériels de transport (+11%) et dans la cokéfaction et le raffinage (+6,6%).

En septembre, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à août 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En août 2025, les prix à la production industrielle avaient diminué de 0,4% dans la zone euro et dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en octobre sera publié à 14h15. Elle sera suivie à 15h45 de l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en octobre.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en octobre sera connu à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

A la mi-séance, l'euro cède 0,03% à 1,14815 dollar.